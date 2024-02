Mani in pasta contro il cancro

La cucina come terapia per liberare la mente dalle preoccupazioni legate alla malattia: Mariella Cogodi, 52 anni, di Mandas, ha affrontato la sua battaglia contro il cancro al seno riscoprendo le ricette di famiglia e della tradizione. Tutto inizia nel 2013, con una diagnosi di mastite da stress, che poi si rivela un tumore. Dopo l’operazione una polmonite batterica l’avrebbe costretta a mesi di degenza ma, avendo una bambina di soli otto anni e nessuno che potesse aiutarla, Mariella chiede di essere dimessa e, in accordo con i medici, trascorre la sua convalescenza a casa.

«I primi periodi – ricorda – sono stati di una noia mortale. Guardavo i programmi di cucina e un giorno ho provato anche io. Cucinare è diventato un impegno fisso che mi ha permesso di non pensare che stavo vivendo un cancro».

Sapori ritrovati

«Ti passano tante domande per la testa: chissà se ce la faccio, cosa troveranno nelle prossime analisi? Ho vissuto così per cinque anni, fino al giorno in cui mi hanno detto: “Signora ce l’ha fatta”».

La passione per la cucina e la forza Mariella li ha ereditati dalla madre che, nonostante la sclerosi multipla, ha continuato a cucinare finché ha potuto.

«Mio padre – riprende Mariella – mi portò il quaderno delle ricette di mamma e da lì ho deciso di rimettermi in gioco. Mi sono dedicata alle tipicità di Mandas come i ravioli di ricotta, zafferano e bietole. Devo ringraziare il sindaco Umberto Oppus: grazie al suo interesse sono riuscita a partecipare a Saboris Antigus, alla Sagra del formaggio, all’esperimento dell’Home restaurant e stiamo riuscendo a far riscoprire i sapori dimenticati di Mandas, come il flan di latte e i raviolini alle mandorle».

Ricette semplici, tradizionali, di quando non si sprecava nulla e la pasta dei ravioli avanzata veniva trasformata in un dolce con le mandorle (per chi poteva permettersele) o con la marmellata di mele cotogne. Così come il pane raffermo che diventava “su pani indorau”: uova, pane e un po’ di latte e l’aggiunta del sale se si aveva bisogno di un primo, o dello zucchero se si aveva voglia di dolce.

«Tenetevi occupate»

Un impasto alla volta, Mariella ha allontanato dalla mente le preoccupazioni legate al cancro. Il suo tener occupate mani e mente le ha permesso di non arrendersi e di affrontare con coraggio la malattia.

«Non mi sono fatta vincere dal dolore», aggiunge fiera: «Ho deciso di reagire nonostante le conseguenze della radioterapia. Agli altri malati dico: tenetevi impegnati, distraetevi. Anche se siete a casa, mettete mani in pasta e fate qualcosa. Bisogna andare avanti – conclude – e avere speranza».

