Manhattan Transfer,  la magia del jazz  incanta Oristano 

Bastano le prime note e si capisce subito che sarà una serata speciale. La musicalità straordinaria dei Manhattan Transfer conquista Oristano: in una piazza Duomo affollata in ogni suo angolo, le voci dell’esplosivo quartetto newyorkese aprono Dromos, nell’edizione che celebra i 25 anni. E si parte subito con una gran carica di energia: con Topsy è impossibile non ballare. «Ciao Sardegna» dice Alan Paul in un italiano dall'accento americano, poi si va avanti con i successi dell’ultimo disco Fifty (pubblicato un anno fa su etichetta Concord e registrato con l’orchestra Wdr Funkhausorchester) e quando Janis Siegel propone Tisket a Tasket di Ella Fitzgerald la piazza si scatena. Per lei e Alan Paul, Cheryl Bentyne e Trist Curless il tempo sembra essersi fermato. Effetto di una vocalità unica, di un’arte capace di abbracciare generazioni diverse e lontane. Ripercorrono le tappe del viaggio nella musica nera americana, poi la scena è tutta per le donne che con Why Not! trasmettono un’incredibile vitalità. Applausi per i musicisti della band: al piano Yaron Gershovsky; al basso acustico ed elettrico Boris Kozlov; alla chitarra Pete McCann; alla batteria Ross Pederson. E, quando intonano “Soul Food To Go”, si fa un tuffo nostalgico negli anni Ottanta. La serata va avanti, novanta minuti con i mostri sacri del jazz, si pesca in un repertorio ricchissimo e il finale è un crescendo di emozioni ed energia con “Birdland”: tutti in piedi, ormai si balla in una notte di luna. Si chiude con “Tequila”, con un ritmo frizzante e gli applausi a quattro artisti che, proprio quando vogliono ritirarsi dalla scena, dimostrano di essere senza tempo.

