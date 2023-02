Il progetto si svilupperà in due parti. «Il primo studio sarà fatto sui microbi degli antenati il secondo sarà sui microbi dei centenari in vita – spiega ancora Orrù – creeremo una banca dei microbi dei centenari, fonte preziosa anche per le batterioterapie. In questo progetto c’è il futuro ma ci sono anche le nostre radici».

I microbi presenti nel corpo umano sono capaci di rispondere immediatamente alle nostre condizioni di salute. «Alcune malattie si potrebbero predire anni prima – prosegue Orrù – i microbi di un tessuto cambiano prima che un tumore sia evidente in forma clinica. Quando mangiamo bene si selezionano già i microbi giusti». Dai calcoli dentali dei nostri antenati verranno studiati anche i frammenti di Dna degli alimenti come per esempio il lentisco e le pere.

Mangiare bene allunga la vita. Approfondire lo studio in materia di alimentazione in Ogliastra, una delle cinque Blue Zone del pianeta, potrebbe rivelare scenari importanti nel campo della prevenzione. È partito il progetto “Impatto dello stile di vita sul microbiota orale: studio longitudinale nella popolazione antica e recente della comunità ogliastrina”, promosso dall’associazione dell’identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo (Iobs). Durerà quattro anni, sarà multidisciplinare e vedrà in campo le università di Cagliari e Sassari, e le genti d’Ogliastra. Gli studi certificheranno l’importanza del microbioma orale per la salute. A capo del progetto Germano Orrù, responsabile del laboratorio di biologia molecolare dell’Aou di Cagliari e Pietro Giorgio Calò direttore del dipartimento di scienze chirurgiche. «Credo il cibo abbia una funzione fondamentale nel modulare la salute delle persone – spiega Orrù – lo diceva già Ippocrate: “Fa che il cibo sia la tua medicina, la medicina il tuo cibo”. Il mangiare giusto permette di vivere sano».

Prevenzione

Terapie

La comunità dei centenari affascina gli studiosi. «Dobbiamo capire perché in determinate aree geografiche le persone arrivano molto avanti con l’età in buone condizioni di salute – dice Calò – la longevità è conseguenza del fatto che le persone non si ammalino gravemente». Il progetto è stato presentato ieri a Perdasdefogu. Tra i relatori, oltre Orrù e Calò, Nanni Usai, Massimiliano Pau, Roberto Pili, Grazie Fenu-Pintori, Salvatore Corrias, Gianni Marilotti. A coordinare i lavori Flavio Cabitza, presidente di Iobs. Il progetto nulla ha a che vedere con i campioni di dna ancora sotto sequestro e custoditi all’università di Sassari.

