Mangiare (anche) carne e vivere con leggerezza 

In comune i centenari delle Blue Zones hanno la carne di maiale. Tra le curiosità emerse giovedì all’Abi d’Oru Beach Resort & Spa di Porto Rotondo nell’incontro con Gianni Pes, il medico gallurese fondatore (con il demografo belga Michel Poulain) della Blue Zone, intervistato nell’occasione da Paola Pilia, direttrice di Tele Costa Smeralda, c’è il fatto che nelle zone del mondo in cui si vive più a lungo le persone consumino anche alimenti di origine animale.

Superfood? No, grazie

«Così come non esiste un alimento che preso singolarmente giustifichi la longevità, il cosiddetto “superfood”, allo stesso modo non bisogna demonizzare la carne», spiega Pes, professore associato di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate all’Università degli Studi di Sassari. «In Ogliastra tradizionalmente gli anziani mangiavano la carne, anche se solo quattro volte al mese, che in una società dedita alla pastorizia è abbastanza naturale, ma quello che abbiamo scoperto, o, meglio, palesato è che anche nelle altre Blue Zones del mondo la carne fa parte della dieta», aggiunge il presidente dell’Osservatorio “Sardinia Longevity Blue Zone”.

E passi se su questo punto l’amico ricercatore e divulgatore Dan Buettner, che alla longevità ha dedicato e continua a dedicare studi e pubblicazioni prediligendo la versione della dieta “plant-based”, a base vegetale, storcerebbe il naso. Poi, la cottura fa la differenza. «Più ci si avvina alla fiamma, più si formano le sostanze che non fanno bene alla salute, e come nutrizionista mi corre l’obbligo di dirlo», sottolinea Pes, «e lo stesso vale per la carne ultra processata come gli insaccati, che subiscono un trattamento spesso di natura industriale per aumentare la conservabilità della carne». Al di là dell’alimentazione, «varia ed equilibrata, senza restrizioni caloriche eccessive», rimarca Pes, all’Abi d’Oru sono emersi altri fattori che contribuiscono a una vita lunga e sana.

L’analisi

Su tutti l’attività fisica «all’aria aperta, non continua ma spalmata lungo l’arco della giornata, come quella dei pastori della zona tra Ogliastra e Barbagia, che percorrevano anche 30 chilometri in una giornata, con tanto di salite e discese», dice ancora il medico chirurgo gallurese, e rapporti sociali con un ambito familiare «che dia la sensazione di sentirsi protetti». Ma sulla longevità influisce anche l’avere uno scopo nella vita e quella sana leggerezza «che aiuta ad affrontare meglio lo stress», commenta Pes. Non è un caso che nella Sardegna dei centenari, così come nella altre Blue Zones del mondo – Okinawa in Giappone, la penisola di Nicoya in Costa Rica e l’isola greca di Icaria – malattie come diabete, patologie cardiovascolari, obesità e Alzheimer siano meno diffuse. Quanto alla genetica, «nonostante esistano casi, come quello della famiglia Melis di Perdasdefogu, che ne suggeriscono un’importante componente, il tratto distintivo della longevità è più comportamentale e culturale». Un patrimonio collettivo che vale la pena di essere tramandato. Ieri, oggi e domani.

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