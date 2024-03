Mangiare a metà mattina? «Impossibile, si pranza alle 12» 

Ha bisogno di mangiare a metà mattinata. Ma nella scuola dell'infanzia di via Caravaggio la merenda non è prevista perché a mezzogiorno c'è il pranzo. I genitori non ci stanno ed hanno inviato una mail al Provveditorato scolastico comunicando che la loro bambina non fa la colazione prima di andare a scuola ma che a metà mattinata ha necessità di mangiare la merendina. «Tra l'altro anche la merenda mattutina, per altro prevista in tutte le scuole materne di nostra conoscenza - hanno scritto i loro genitori - deve essere vista come momento di condivisione esattamente come il gioco o le altre attività».

La dirigente scolastica dell’istituto, Paola Angius, saputo della mail inviato al Provveditorato, ha, comunque, manifestato ottimismo: è convinta che una soluzione verrà trovata. «Vogliamo riuscirci - ha detto la dirigente scolastica - Nella nostra scuola si fa il pranzo a mezzogiorno. Vediamo che cosa si potrà fare».

Tra le ipotesi, quella di consentire ad uno dei genitori della bambina di recarsi a scuola a metà mattinata e dare da mangiare la piccola. Ma questa soluzione sarebbe improponibile visto che i genitori lavorano. Trasferire la piccola in un’altra scuola? Una via d’uscita che non piacerebbe a nessuno. E allora qualche soluzione bisognerà pur trovarla. Oggi se ne dovrebbe sapere di più. La dirigente, comunque, è convinta che si troverà una soluzione in grado di soddisfare tutti.

