Mangiano a Sant’Agata, poi danno fuoco ai rifiuti: «Abbiamo sbagliato» 

All’inizio si era temuto che fosse stata lanciata una molotov. Lo aveva fatto pensare una bottiglia di plastica che sbucava tra i rifiuti inceneriti.

Invece alla fine l’incendio divampato a fianco alla cabina Enel di fronte alla chiesa di Sant’Agata, è opera di ragazzini. Tutti minorenni che dopo una serata di bivacchi mangiando pizza e bevendo bibite, hanno ben pensato di dare fuoco al tutto, senza nemmeno rendersi conto dei danni che la loro bravata avrebbe potuto creare. Danni che peraltro ci sono stati dal momento che il fuoco ha annerito i muri laterali della chiesa, che erano stati tinteggiati a nuovo soltanto pochi mesi fa nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della facciata dell’antica chiesetta.

Comunque sia, i giovanissimi responsabili sono stati tutti individuati, si sono anche scusati e non si esclude che adesso si prendano provvedimenti in merito come quello di far loro ripulire il muro, per far capire che queste cose non si devono fare.

Purtroppo in diverse zone della città i danni causati all’arredo urbano, sono spesso opera di ragazzini minorenni. E’ il caso ad esempio di panchine e rubinetti divelti nei parchi e nelle piazze. Molto spesso le panchine vengono anche spostate dalla loro sede per creare improvvisati salottini.

Ed è il caso anche di muri deturpati da scritte e parolacce. Qualche tempo fa anche nella piazza degli Aranci a fianco al Comune era stato dato fuoco a un cestino per le cartacce. Tra le ultime bravate ci sono i tuffi notturni nella fontana del parco Matteotti, dove per altro viene utilizzato l’ipoclorito che provoca ustioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA