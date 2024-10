«Mangiabarche, non c’è un euro» 

Il rischio che il faro di Mangiabarche, a Calasetta, possa crollare da un momento all’altro è sempre alto. Un’emergenza che va di pari passo con l’indifferenza di chi a questo rischio dovrebbe trovare un rimedio: al momento per salvare il faro non c’è un euro.

L’impegno

A farsi portavoce del sentimento della comunità è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Puggioni: «Appena insediati siamo subito andati a verificare l’annunciato finanziamento di 450 mila euro per la salvezza del faro - ha detto Puggioni - ma ci siamo subito resi conto che se la struttura non è classificata in modo adeguato sulla priorità degli interventi. Ora come ora è come se il finanziamento promesso non ci fosse per nulla. Sull’argomento c’è stata subito intesa anche con il comitato di cittadini da tempo ormai impegnati per salvare il faro. «Abbiamo contattato il demanio e ho scritto immediatamente a Marifari a La Maddalena, competente per territorio nella gestione per conto della Marina Militare - ha aggiunto il sindaco - affinché capiscano che le criticità sono altissime e possa quindi essere finanziato l’indispensabile intervento di recupero. Ci stiamo anche adoperando per l’inserimento nella tutela del paesaggio, affinché il faro venga classificato oltre che come strumento di salvaguardia e sicurezza di chi va per mare, anche come bene identitario della comunità e del territorio e venga riportato al suo splendore originario».

La battaglia

Il comitato per il faro di Mangiabarche non perde le speranze e va avanti per la sua strada, nel tentativo di poter vedere al più presto il simbolo che mantiene unito il gruppo di cittadini di Calasetta legati al monumento, recuperato dal punto di vista strutturale e venga meno il pericolo di crollo. «Non è facile sciogliere il bandolo della matassa - ha detto Giannangelo Rombi - ci preoccupa moltissimo il discorso legato alle competenze che ostacola il nostro impegno. Ci interroghiamo quindi sulla possibilità di utilizzare eventualmente risorse che potrebbero derivare da altre iniziative che vorremmo destinare alla finalità che ci siamo posti». È diventato incoraggiante il consenso che si sta manifestando verso l’iniziativa di salvaguardare e recuperare il faro, anche con l’inserimento nei luoghi del cuore del Fai, il fondo italiano per l’ambiente dove già 6 mila persone hanno votato per il faro che si trova oggi in quarta posizione. Il premio è riservato a chi arriva nei primi 3 posti e su questo il comitato nutre buone speranze. «Mentre aspettiamo una risposta concreta da parte di chi deve intervenire - ha concluso Rombi - ci sentiamo motivati dal forte consenso che si manifesta attorno al Fai e puntiamo alla salvaguardia di tutta l’area dove esiste anche l’antica tonnara».

