Mangia formaggio di latte crudo, grave un bimbo di un anno 

Belluno. Un bambino di un anno è ricoverato per una grave intossicazione dopo aver mangiato un formaggio fatto con latte di mucca crudo, contaminato dal batterio Escherichia coli. Il piccolo, hanno accertato i medici, ha sviluppato una sindrome emolitico-uremica (Seu), una rara malattia ritenuta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica. La vicenda, anticipata venerdì da “Il Gazzettino” e ieri su altre testate locali, è avvenuta a Belluno. Il bimbo ha sviluppato i sintomi della Seu qualche giorno dopo aver mangiato il formaggio. Vista la gravità delle condizioni è stato trasferito a Padova, nella Nefrologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera. Il processo della contaminazione del latte parte dalla mungitura; il latte non pastorizzato o non bollito, e i suoi derivati come i formaggi, possono poi trasmettere l’infezione. È uno dei motivi per i quali, da sempre, i pediatri sconsigliano di far assumere ai neonati prodotti fatti con latte crudo. Si tratta del terzo caso in soli 9 mesi di bimbi colpiti dalla sindrome emolitico-uretica nel Bellunese; nel novembre 2024 era successo a una bambina di un anno, nel luglio scorso ad un lattante di 10 mesi. Entrambi i bimbi sono stati poi curati.

Uno dei farmaci d’elezione per questa malattia è l’eculizumab (un anticorpo monoclonale umanizzato contro il fattore C5 del sistema del complemento): come spiega il sito dell’istituto Mario Negri di Milano, «ha una elevata percentuale di efficacia; mentre prima fino a circa il 40% dei pazienti doveva iniziare la dialisi dopo il primo episodio di Seu, con Eculizumab la percentuale scende fino al 10-15%». Negli adulti il batterio della escherichia coli assume scarso significato clinico, ma nei bambini piccoli può scatenare un’enterite emorragica o la Seu, anche dopo l’ingestione di piccole quantità di cibo. In passato anche in Italia vi sono stati casi di Seu che hanno avuto esito mortale in piccoli pazienti. A Torino, nel settembre 2010, la Seu fu la causa del decesso di un bambino di due anni; in quel caso si ipotizzò l’assunzione di latte non bollito. Sono stati ben tre i decessi di bambini invece registrati nell’ultimo decennio in Puglia.

