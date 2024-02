Manganelli, una questione europea  

La polemica politica sulle manganellate sugli studenti di Pisa e Firenze approda in Europa. «In Italia - accende la miccia a Strasburgo l’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi - il dibattito è polarizzato dagli scontri avvenuti ad alcune manifestazioni pro Hamas. Tra i manifestanti c’erano infiltrati alcuni violenti dei centri sociali. Auguro pronta guarigione ai poliziotti». Immediata la replica del Pd, con Elisabetta Gualmini. «È dovuto intervenire anche il presidente della Repubblica per spiegare che i ragazzini inermi di 15 anni non si manganellano, vergognatevi».

L’inchiesta

E mentre domani il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferirà, di mattina alla Camera e alle 15 al Senato, sui fatti che hanno turbato anche Sergio Mattarella, si attende che a breve arrivi in Procura l'informativa dei carabinieri, che finora hanno inviato all’autorità giudiziaria solo i video acquisiti dai social e dalle telecamere di videosorveglianza ma non l’informativa, che sarà inviata dopo che saranno ascoltati i testimoni. In particolare il personale scolastico del liceo artistico Russoli (la scuola è sulla strada dove si è verificata la carica) hanno girato decine di video del corteo. Se da questi accertamenti emergessero possibili reati lo scenario più plausibile sarebbe la contestazione di reati come lesioni volontarie e violenza privata. Al vaglio della procura ci sono le posizioni di una ventina di poliziotti impiegati durante gli scontri. Per ora nessuno di loro è formalmente sotto indagine: si vuole prima capire i loro ruoli e le loro funzioni nel dispositivo di ordine pubblico.

La stoccata di Barbero

Intanto ieri pomeriggio Pisa è stata convocata un’assemblea dei collettivi studenteschi che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, anche esponenti di forze politiche, per decidere le prossime azioni, a cominciare dall'ipotesi di organizzare nuove manifestazioni in città. E da Torino lo storico Alessandro Barbero, ospite di un liceo in autogestione, ha commentato gli incidenti di Pisa e Firenze dicendo che «fanno fatica a far stare zitti quelli che protestano. Poi naturalmente ci sarebbe da aprire tutta la pagina di come anche le democrazie occidentali ogni tanto trovano qualcuno che protesti un po’ troppo e vogliono far star zitti chi protesta un po’ troppo, che si tratti di manganellare dei ragazzi in corteo o di mettere in galera Assange».

