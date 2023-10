«Manganelli in carcere? Un deterrente» 

Vittima di un pestaggio a Badu ’e Carros ma anche imputato per resistenza. Giovane albanese è comparso ieri in Tribunale a Nuoro mentre sarà quello di Cagliari a decidere sugli otto agenti della polizia penitenziaria dei carceri di Uta e Badu ’e Carros. Ieri Luca Leke (difeso da Stefano Mannironi) era presenta in aula, davanti al giudice Valentina Rostellato per rispondere delle accuse. A parlare due agenti di Badu ’e Carros. Il detenuto venne trasferito da Uta a Nuoro il 12 agosto 2020. Arrivati a Badu ’e Carros, durante l’immatricolazione gli agenti della scorta e alcuni colleghi l’avrebbero picchiato. Ma ieri due degli agenti hanno raccontato un’altra vicenda. Graziano Falchi, ispettore, ha spiegato che Leke «non voleva fare il triage, e non lo fece. Se la prendeva con la scorta di Cagliari. Rifiutava anche la matricola, lo abbiamo portato con la scorta nella camera di sicurezza e lui diceva: “Se venite uno ad uno vi ammazzo”. Un agente, Fabio Piras, era entrato per calmarlo, fu colpito da uno schiaffo, ci fu una colluttazione e caddero a terra». Gianfranco Farris dell’ufficio matricola ha confermato: «Leke era aggressivo, quando sono arrivato capii che mi trovavo davanti a qualcosa di eccezionale. C’erano otto colleghi con i manganelli, come deterrente. Lui se la prendeva col caposcorta Arnaldo Boi».

