Manganelli, gelo del Governo sul Colle 

Gelo del centrodestra dopo le parole di Sergio Mattarella sugli scontri di Pisa. Da FdI alla Lega, nessuno cita direttamente le parole del capo dello Stato sull’autorevolezza degli agenti che «non si misura sui manganelli», ma il senso dei commenti mostra il solco scavato tra maggioranza e Colle.

«Gruppi estremisti»

Matteo Salvini ribadisce per tre volte che «le parole del presidente si leggono e non si commentano», ma poi aggiunge: «Poliziotti e carabinieri sono quotidianamente vittime di violenza fisica e verbale. Anche in quella piazza», e «chi mette le mani addosso a un poliziotto o a un carabiniere è un delinquente». E mentre il Pd chiede che sia Giorgia Meloni a riferire in Aula sulle cariche contro gli studenti minorenni, il centrodestra insiste sul rischio che le forze dell’ordine finiscano nel tritacarne. La sinistra, accusa capogruppo FdI alla Camera Tommaso Foti, vuole «delegittimare» i tutori dell’ordine, indicandoli «a bersaglio di chi oramai da mesi cerca in ogni modo di alzare il livello dello scontro, soprattutto nelle piazze». E Salvini: «Chiunque può sbagliare, ma non posso accettare la messa all’indice della polizia italiana come un corpo di biechi torturatori». Da Fi, premettendo che «la libertà di manifestare è un diritto fondamentale», rimarcano: «I fatti di Pisa non si devono trasformare in un attacco alle forze dell’ordine che noi difendiamo senza se e senza ma». E Maurizio Gasparri avverte: «Ovviamente neanche dopo diverse polemiche saranno istituiti i codici identificativi ed altri strumenti vessatori che potrebbero essere utilizzati dai gruppi estremisti per campagne contro le forze di polizia».

«Passato il segno»

Giorgia Meloni invece tace ed Elly Schlein chiede che «la smetta di nascondersi dietro i suoi ministri», mentre Conte attribuisce «questo clima repressivo» alla «responsabilità collettiva del governo». Per Luana Zanella di Avs ammonisce Salvini: «Ha passato il segno: giù le mani dal presidente Mattarella, si scusi per le sue parole sconsiderate», e Benedetto Della Vedova (Più Europa) chiosa: o gli agenti «hanno delle indicazioni dall’alto sbagliate, oppure ritengono che siamo in un clima diverso in cui si può picchiare».

