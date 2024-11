Manganellate sul primario  

Lamezia Terme. Prima le parole, con i decibel che si alzano minuto dopo minuto: «Non la devi dimettere!». Poi il parente della paziente da sotto il giubbotto ha estratto un manganello e si è scagliato sul primario del pronto soccorso di Lamezia Terme, colpendolo più volte alla schiena e a un braccio. Lo hanno fermato la vigilanza e gli agenti del posto fisso di polizia.

Non si fermano, da nord a sud, le aggressioni al personale sanitario. Ieri in Val d’Aosta i carabinieri di Chatillon/Saint-Vincent hanno arrestato un 55enne senza fissa dimora per aver assalito l’assistente di un medico, cercando di colpirlo alla gola con un paio di forbici. Nella colluttazione l’assistente ha riportato alcuni graffi sulle mani giudicati guaribili in quattro giorni. Infine a Livorno un paziente è stato multato di mille euro per atteggiamenti «aggressivi e fortemente minacciosi» nei confronti di un medico dell’ospedale.

Per l’aggressore di Rosarino Procopio, il primario facente funzioni del Pronto soccorso, ieri è scattato l’arresto in flagranza differita, come prevedono le nuove norme contro le aggressioni al personale sanitario. Si tratta di un 28enne del posto, Carlo Sacco. Dopo il provvedimento è stato posto nella camera di sicurezza del commissariato in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Condanna per il gesto è venuta dal mondo politico e sindacale. L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro si aspetta «una risposta forte da parte delle autorità competenti. Non è tollerabile che si entri in un ospedale con un manganello per imporre con la forza e la violenza un abuso». Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha definito «pazzesco» portare un manganello in ospedale e ha invocato dalle istituzioni «tutte le opportune contromisure per arginare un fenomeno così inquietante». Nonostante il dolore per le contusioni, il medico ieri si è presentato regolarmente in reparto. «Siamo arrivati ad un punto estremo - dice - Il medico non ha più la libertà, serenamente, di decidere sulla terapia, sull’assistenza di un paziente. Praticamente siamo vessati tutti i giorni sia dai pazienti ma anche dai familiari su cosa dobbiamo fare, su quale indagini richiedere, quando dimettere e se dimettere».

