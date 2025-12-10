VaiOnline
Volley.
11 dicembre 2025 alle 00:19

Manfredi applaude: «In Sardegna c’è tanta passione» 

Sfidare il suo collega Angelo Binaghi sul peso specifico dei mondiali maschili e femminili di volley e tennis vinti nel 2025? Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav, ieri a Cagliari, si fa una bella risata: «Sono felicissimo dei successi del tennis che non sono episodici o legati alla presenza di Sinner ma perché c’è un grosso movimento dietro. In sostanza quello che facciamo noi da anni: non si costruisce nulla dall’oggi al domani ma il risultato viene se lavori tanto e noi da anni nel settore giovanile lavoriamo tantissimo. Questi giocatori hanno tutti fatto parte delle nazionali giovanili, è un percorso che arriva da lontano. Le ragazze avevano anche vinto parecchio prima ma non eravamo riusciti a trovare i risultati che oggi arrivano e ci rendono felici».

Dopo Orro e Sylla, anche Antropova è diretta in Turchia: la preoccupa? «Nella vita è il mercato che detta le regole. Certo, a noi dispiace che le nostre giocatrici non stiano in Italia ma è tutto un ciclo. Fanno le loro esperienze fuori ma il cuore è in Italia e la maglia azzurra per loro è la priorità. Lo hanno dimostrato e lo faranno ancora. Speriamo che possano tornare presto».

Portare la Coppa Cev dove manca la pallavolo di altissimo livello che significato ha? «Ci sono regioni: la Sardegna è piccola come popolazione, ha una geografia complicata ma c’è tanta passione per la pallavolo. Negli ultimi anni la Sardegna è cresciuta come le altre. Devo ringraziare chi porta questi eventi sul territorio e soprattutto che aiuta questa crescita», spiega Manfredi. «Ho visto tante persone, anche ragazze e ragazzi in fila per entrare a guardare una partita importante, con giocatori della Nazionale azzurra in campo. Domani i genitori che sono al palazzetto saranno invogliati a mandare i loro bambini a fare pallavolo».

Perché i successi degli azzurri si riflettono sul movimento: «Intanto ricordiamo che non potremo sempre vincere, ma dobbiamo essere lì a lottare per il podio. Tutto nasce dal territorio, dalla provincia italiana. Tutte le società stanno avendo benefici in termini di iscrizioni e potranno trovare nuovi talenti per tornare a ottenere nuovi risultati. La ricaduta vera è che tutte le società stanno aumentando il loro valore», conclude.

