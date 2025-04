Manette e insulti, i troppi eccessi di Josè Mourinho 

Istanbul. Ancora Josè Mourinho, sempre Josè Mourinho. L’allenatore portoghese non si smentisce e continua a suscitare polemiche con i suoi comportamenti spesso sopra le righe. Stavolta lo “Special one”, alla guida del Fenerbahçe in Turchia, ha tirato il naso al tecnico Okan Buruk del Galatasaray nel derby di Istanbul valido per i quarti di finale della Coppa nazionale (gara terminata 1-2), sfida sentitissima diventata subito infuocata: prima il contatto tra il difensore di casa Skriniar (ex Inter) e l’attaccante ospite Osimhen (ex Napoli), poi il parapiglia tra le due panchine nel finale, quindi l’episodio che mercoledì notte ha coinvolto Mourinho dopo la vittoria dei rivali,l con l’allenatore del Galatasaray finito a terra.

Ora si attende di scoprire quale sarà la punizione. In attesa del rapporto dell’arbitro, in Turchia si ipotizza che l’allenatore possa rischiare da una a tre partite di squalifica se fosse accusato solo di condotta antisportiva; se invece gli fosse contestata l’aggressione la punizione aumenterebbe significativamente con uno stop da 5 a 10 partite o una sospensione da 45 a 90 giorni. «Il Fenerbahçe dovrebbe sanzionare il suo allenatore prima che lo faccia la Federazione», è stata la presa di posizione del Galatasaray, il cui vicepresidente Metin Ozturk si è chiesto «in quale altra parte del mondo può succedere qualcosa del genere» e cosa «può pensare il mondo del calcio turco» dopo un episodio del genere. La stessa permanenza di Mourinho in Superlig, a questo punto, potrebbe avere le ore contate.

Del resto che l’allenatore lusitano sia poco controllabile nelle sue reazioni è noto. I precedenti sono innumerevoli. Proprio in Turchia poco più di un mese fa Mourinho era stato fermato per quattro gare dopo un altro derby col Galatasaray: due turni erano legati a una frase di stampo razzista, perché il tecnico aveva detto che i componenti della panchina avversaria saltavano «come scimmie», e altri due a una frase ritenuta offensiva riferita al quarto uomo (intenzionato a denunciare il portoghese) al termine dell’incontro. Prima ancora c’era stato un botta e risposta via social con Mauro Icardi, a sua volta attaccante in forza al Galatasaray, che gli aveva dato del «piagnucolone» e definito dal portoghese una «capra». A novembre, dopo un rigore non assegnato a suo favore nella vittoria contro il Trabzonspor (2-3) disse: «Credo che a Londra solo mio figlio veda la Lega turca. Nessun altro. Pubblicherò il rigore sul mio Instagram, che credo abbia più di cinque milioni di seguaci, in modo che all’estero sappiano cos’è la lega turca. Prima di venire al Fenerbahçe non vedevo la Lega turca. È troppo grigia, è troppo scura, puzza. Ma questo è il mio lavoro. Darò tutto per il mio lavoro, per il mio club».

Ma se si torna indietro nel tempo gli eccessi sono molti di più. Dal gesto delle manette rivolto alla Juventus da allenatore dell’Inter a quanto accaduto nella Supercoppa di Spagna nel 2011, quando mise il dito nell’occhio a Tito Vilanova, il vice di Guardiola al Barcellona (gesto che ricorda l’episodio di due giorni f a).

I tifosi del Fenerbahçe lo hanno eletto capopopolo, ma il suo atteggiamento al limite del provocatorio ha stancato i detrattori e spostato i neutrali dalla parte di chi lo sopporta a stento.

