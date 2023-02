Maneskin show, qui dove tutto è iniziato 

La delusione dei Grammy, un sogno sfumato per un soffio, brucia ancora ma ormai è alle spalle. I Maneskin, primi italiani a ricevere una nomination nella categoria “Best New Artist”, tornano all’Ariston, là dove tutto è iniziato, più carichi che mai.

Nel 2021 Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio trionfavano al Festival a porte chiuse, l'edizione più buia di Sanremo, primo passo della cavalcata che dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest di Rotterdam li ha portati in tutto il mondo. Applauditi, idolatrati, osnnati.

Ieri sera la band rock romana da 18 dischi di diamante e 7 miliardi di streaming ha infiammato il tempio della musica italiana con “I wanna be your slave”, “Zitti e buoni”, “The loneliest” e “Gossip”. Un incredibile concerto rock impreziosito da un gigante delle sei corde: Tom Morello, chitarrista hard rock dei Rage Against the Machine, Audioslave e Bruce Springsteen And The E Street Band.

Un piccolo assaggio del loro tour europeo, il “Loud Kids”, in partenza dal 23 febbraio, che si concluderà con quattro speciali date-evento negli stadi, all’Olimpico di Roma e a San Siro a Milano. Già mezzo milione i biglietti venduti. Numeri da record come quelli di Rush!, il loro ultimo album, registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo, al primo posto in quindici Paesi nel mondo. Del “grammofono”, forse, si può anche fare a meno. ( a. d. )

