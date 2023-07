Maneggio e campi, il Comune resta fuori 

«Nonostante i campi da tennis e il maneggio abbiano trovato un nuovo gestore, il servizio non parte: la società che ha vinto la gara d’appalto nel 2007, oggi in liquidazione, non firma l’atto di cessione al Comune». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, torna sull’annosa vicenda degli impianti sportivi a due passi dal mare di Torre dei Corsari, sollecitato da un’interrogazione del gruppo di minoranza. «A questo punto – incalza il consigliere Agostino Pilia – non ci sono dubbi: siamo di fronte a un danno erariale, coinvolgeremo la Corte dei Conti».

Il confronto

A inasprire il contenzioso tra il Comune e la società dei fratelli Demontis di Guspini, gestori del vecchio Ostello della gioventù di Torre dei Corsari, la questione degli impianti sportivi, ormai in uno stato di totale degrado e abbandono, ancor di più col fallimento della società. Dopo anni di trattative e accordi extragiudiziali, nei giorni scorsi dal Palazzo municipale l’ultimatum del primo cittadino: «Restituiteci i campi da tennis e il maneggio, c’è chi è pronto a prendersene cura già da quest’estate, salviamoli dalla rovina totale». Proposta caduta nel silenzio. «Con gli uffici – racconta Salis – abbiamo preparato l’atto di cessione, ho sollecitato più volte un incontro con gli organi di mediazione per ufficializzare il ritorno del bene al legittimo proprietario. A parole massima disponibilità, con i fatti zero. Spero che la procedura si sblocchi». Se il sindaco temporeggia, la minoranza non è disposta a tollerare che il bene pubblico cada a pezzi e che ci sia un debito di circa 300 mila euro fra imposte, bollette e canoni d’affitto non pagati. «Trasparenza e rigore – dice Pilia – sono necessari quando si parla di soldi pubblici. L’impegno della ditta Demontis al momento della stipula del contratto, a parte gli obblighi inerenti l’Ostello della gioventù, trasformato in albergo di lusso, è stato la riqualificazione dei campi sportivi e del maneggio. A distanza di sedici anni, c’è solo degrado, della struttura per i cavalli neppure l’ombra. La riduzione del canone di affitto da 23.000 a 18.400 euro è servita solo a impoverire le casse del Comune, considerato che neppure con lo sconto i conti tornano. La domanda è “quale costo ha per le casse del Comune l’intera operazione?”».

Gli atti

«Per restituire alla vicenda la giusta misura – conclude Salis – ne parleremo in Consiglio comunale. Non si può puntare il dito su un anno della nostra amministrazione ignorando i quindici di chi ci ha preceduto».