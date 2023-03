Maneggio, dopo la sentenza la minoranza all’attacco: intervenga la Corte dei conti 

Il sindaco Diego Loi non replica, e su un eventuale appello al Consiglio di Stato risponde: «Vedremo come agire a seguito di attenta valutazione delle carte di questo giudizio».

L’intervento della Corte dei Conti è ciò che auspica Giovanni Matta, capogruppo di opposizione. «Sono state spese diverse decine di migliaia di euro in cause legali, ciò evidenzia che l’ostinazione della Giunta per liberarsi dell’associazione equestre si è dimostrata dannosa per le casse comunali. Tante risorse sottratte ad altri servizi e alle esigenze della comunità. Noi chiameremmo in causa la Corte dei Conti che dovrà approfondire queste spese, per la trasparenza e correttezza, perché deve accertare il danno causato con risorse pubbliche, che avrebbero dovuto essere usate per scopi ben più urgenti».

Finiranno all’attenzione della Corte dei Conti le spese legali sostenute dall’amministrazione comunale di Diego Loi per il lungo contenzioso contro il Centro equestre lussurgese Asd Siete Fuentes, che ha gestito il maneggio di San Leonardo dal 2011 fino a oggi. L’associazione ha ricevuto sentenza favorevole dal Tar, che ha condannato il Comune al rimborso di circa 52mila euro per le spese di manutenzione straordinaria che la Siete Fuentes ha sostenuto. Nel 2018 poi il Comune aveva ordinato lo sgombero al centro equestre per «inadempienze nella gestione del centro ippico della borgata montana, in particolare affitti non pagati».

Botta e risposta

L’associazione

Soddisfatti i soci dell’Asd Siete Fuentes: «Ristabilisce il principio di verità agli occhi di tutti, e ci gratifica perché riconosce la buona gestione della struttura in 12 anni», precisa il presidente Sebastiano Dessì. «Abbiamo sempre agito in maniera corretta e trasparente e secondo le regole dettate dalla convenzione sottoscritta nel 2011. Tutte le spese sostenute per la gestione e manutenzione straordinaria del centro sono certificate da un tecnico e dal notaio», precisa Dessì. Siete Fuentes sta liberando il maneggio, alla scadenza prevista dal contratto il 25 marzo.

