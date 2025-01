Maneggio, botta e risposta fra associazione e sindaco 

Continua a far discutere la sentenza del Consiglio di Stato a favore del Centro equestre Asd Siete Fuentes nel contenzioso contro il Comune. Dopo che il sindaco Diego Loi ha motivato le scelte dell’amministrazione, ecco la risposta dell’associazione: «La sentenza smentisce le dichiarazioni del sindaco – sostiene il presidente Sebastiano Dessì – I giudici hanno respinto il ricorso dichiarando nulli i provvedimenti comunali di risoluzione del contratto e sgombero del maneggio, confermando il verdetto del Tar del 2023». Secondo il presidente la sentenza è chiara: «Il Comune è stato inadempiente per la mancata esecuzione di opere necessarie al completamento e alla manutenzione, per aver reso il maneggio inutilizzabile per tre anni e aver vietato all’associazione l’utilizzo dell’acqua per oltre un anno».Per queste ragioni il giudice «ha giustificato la sospensione del canone da parte dell’associazione. La Siete Fuentes ha effettuato nel maneggio lavori per oltre 50mila euro, alla scadenza del contratto era in condizioni ottimali per essere dato in concessione». I lavori di manutenzione erano considerati necessari dallo stesso Comune che «li aveva inseriti nel proprio computo metrico, non li ha mai contestati, e dovrà rimborsarli all’Asd». Sulla presunta somma di 70mila euro che l’associazione dovrebbe restituire al Comune «non si trova traccia né nella sentenza né nel contratto di concessione». L’associazione ricorda di aver tentato fin dal 2016 «la via della bonaria conciliazione ma il Comune ha sempre rifiutato di percorrerla». ( j. p. )

