Maneggiano un’arma in casa, parte uno sparo: donna uccisa 

SIENA. Una donna di 31 anni, di origini sudamericane, è morta ieri pomeriggio per un colpo di arma da fuoco in una casa del centro storico senese. Lo sparo è stato sentito dai vicini che hanno dato l'allarme: sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, col 118 che però non ha potuto fare niente per salvare la donna.

Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, il colpo sarebbe partito accidentalmente, mentre due familiari maneggiavano un'arma in casa. Il proiettile avrebbe raggiunto la testa della donna, senza darle scampo. La squadra mobile e la scientifica hanno avviatto gli accertamenti sull’arma, e il compagno della 31enne, anche lui di origine sudamericana, è stato portato in questura per essere sentito.

