Maneggia una pistola e parte un colpo: ferita la figlia di 7 anni 

Napoli. Solo per un caso la vicenda non ha avuto conseguenze più gravi. Un uomo maneggiava una pistola nella sala da pranzo e accidentalmente è partito un colpo che ha ferito la figlia di 7 anni. Il fatto è avvenuto in un’abitazione di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale della città. La piccola è stata soccorsa e portata all’ospedale Villa Betania e poi trasferita all’ospedale pediatrico Santobono. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L’uomo - un 46enne sospettato di vicinanaza alla criminalità organizzata della zona - è stato denunciato in stato di libertà per lesioni di lesioni colpose e detenzione abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

Gli agenti della Mobile hanno dovuto faticare non poco per accertare l’esatta dinamica. Allertati dal Villa Betania, si sono sentiti dire dai parenti della piccola che il proiettile l’aveva colpita mentre giocava con altri bambini in un’area giardino nei pressi della casa. Ma gli accertamenti hanno portato gli investigatori a escludere questa versione, soprattutto quando gli approfondimenti della scientifica hanno consentito di individuare il foro lasciato dal proiettile su un muro della casa. A quel punto la madre della bambina ha rivelato che a esplodere il colpo era stato il padre della bambina e che il fatto era avvenuto proprio all’interno dell’abitazione. In particolare, il colpo sarebbe partito dalla pistola che l’uomo avrebbe maneggiato mentre si trovava nella sala da pranzo dell’abitazione e sarebbe andato a colpire la figlia che, in quel momento, si trovava in una stanza adiacente. Il padre della bambina, fino a quel momento irreperibile, si è poi presentato presso l’abitazione dove, in presenza dei poliziotti, ha confermato la versione della moglie.

