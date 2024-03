Maneggia il fucile e parte un colpo: muore pensionato 

Era nel salotto della sua villetta a schiera in via Siena e mentre stava armeggiando con un fucile all’improvviso è partito un colpo.

La fucilata lo ha colpito tra la spalla e il petto. Sandro Burrai, pensionato ex impiegato del Genio civile è caduto a terra. In casa con lui c'era anche la moglie che ha allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze del 118 e le pattuglie della Volanti della Questura di Nuoro. L'uomo all’arrivo dei sanitari era ancora vivo, ma i medici non hanno potuto fare nulla. Poco dopo è morto. Immediatamente in via Siena è giunta anche la squadra scientifica della polizia, gli uomini della Mobile che hanno allertato il magistrato di turno, Selene Desole.

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per capire cosa sia realmente accaduto. La tragedia poco prima delle 19, la fucilata anche se esplosa all’interno dell'abitazione è stata udita anche dai vicini.

Gli investigatori sono rimasti a lungo sul luogo per cercare di fare chiarezza sull’inc idente. Sulle cause accidentali della disgrazia ormai non sembrano esserci più misteri. Saranno i rilievi, proseguiti fino a tarda sera, a chiarire tutto.

