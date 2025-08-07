Mandrolisai Wine & Music Festival Due giorni di grande festa a Ortueri 

Ortueri torna ad essere, oggi e domani, cuore pulsante del Mandrolisai Wine & Music Festival, quarta edizione, evento che intreccia cultura, tradizione e sapori. Due giornate in cui il vino diventa protagonista non solo delle degustazioni, ma anche di una narrazione più ampia che valorizza il territorio, ne racconta l’identità e ne promuove l’apertura verso i mercati globali. L’edizione 2025 si presenta come un viaggio multisensoriale ricco e avvolgente: dal laboratorio di panificazione tradizionale a S’Oberaria che oggi alle 17 dà il via alla manifestazione, alle sonorità sotto le stelle offerte da Beppe Dettori e Raoul Moretti, fino al ritmo dei balli sardi e della giovane band dei Driven. L'evento organizzato dal Comune di Ortueri con il supporto della Regione Sardegna, rappresenta un modello di sinergia tra pubblico, privato e comunità come sottolinea il sindaco del paese Francesco Carta: «Il Mandrolisai Wine & Music Festival è per noi un’occasione per valorizzare il territorio a partire dalle nostre eccellenze vitivinicole. Non è solo una festa, ma un progetto culturale e di promozione che tiene insieme comunità, imprese e cultura».

E sarà veramente una festa per tutti, spiegano gli organizzatori pronti come sempre ad accogliere al meglio i turisti. Sabato mattina il vino, potente leva culturale e turistica della zona, sarà il protagonista assoluto al cineteatro di Parco Bau della conferenza pubblica che indaga il ruolo dell’enoturismo e la capacità del Mandrolisai di posizionarsi nel panorama internazionale. «Ben vengano queste manifestazioni, più riusciamo a promuovere il nome del Mandrolisai meglio è per tutti», afferma Massimiliano Mura, presidente del Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini del Mandrolisai DOC. «Questi eventi portano sempre benefici e dobbiamo continuare a proporli perché sono linfa vitale per le nostre comunità e risvegliano l'interesse per le aziende. Abbiamo la fortuna di avere un territorio vasto che può offrire tanto e ogni paese da il suo contributo con le sue peculiarità».

Altro momento clou, sabato alle 20, l’apertura del percorso del gusto, con la partecipazione di affermate cantine della zona dalle raffinate etichette come Bingiateris, Fradiles, Giacu, Nicolò Meloni, Fulghesu “Le Vigne”, l’Istituto Agrario di Sorgono e ospite speciale, Cantine di Neoneli. «È una manifestazione preziosa per la promozione del territorio, ci sono tante cantine, ma non di solo vino si tratta, è importante promuovere tutto il sistema e farlo crescere», dice convintamente Mondino Fadda di Bingiateris, apprezzata azienda vitivinicola di Ortueri, pluripremiata anche a livello internazionale. Durante la serata non mancheranno i momenti dedicati alla convivialità, con il punto ristoro curato dal Comitato Leva 1985 e dal Coro Polifonico Santu Nigola, e, a rendere l’atmosfera ancora più avvolgente, il concerto di Patrick Atzori & The Crazy Slivers e il dj set di Francesco Cossu.

