Mandrolisai, vertice tra sindaci e Todde 

Il Mandrolisai si ricompatta per affrontare le principali vertenze. Il 24 giugno al teatro Murgia di Sorgono (ore 10) l’iniziativa “Undici Comuni, undici Consigli comunali. Una sola direzione”, promossa dalla Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai per porre l’attenzione sulla grave carenza di servizi che paralizza lo sviluppo e nega ai cittadini diritti essenziali. Sanità, istruzione, lavoro, trasporti, viabilità, ambiente e difesa del paesaggio, i temi al centro dell’evento, per cui sono stati convocati gli 11 Consiglio comunali ed è invitata la presidente delle Regione Alessandra Todde, che ha già espresso la volontà di partecipare.

«La situazione dei servizi pubblici nel territorio sta raggiungendo livelli disarmanti - dicono i sindaci - e non si sono ancora viste concrete misure che possano ridurre il divario con le altre zone dell’Isola. Il nostro è un territorio penalizzato, in continuo affanno, che non può più aspettare politiche che stentano persino a essere pensate».

Proseguono: «Abbiamo spesso cercato il dialogo con la Regione, ma l’approccio politico non è servito a tanto. La situazione non solo non migliora ma è in continuo peggioramento». Il presidente della Comunità montana e sindaco di Atzara, Alessandro Corona, ribadisce: «La sinergia tra i nostri Comuni è totale e i sindaci intendono fare proposte concrete per poter avviare interventi efficaci nel territorio. Rappresentiamo una popolazione che con dignità e tenacia sta da anni manifestando civilmente contro un sistema sordo e cieco che non ha prodotto risultati positivi».



