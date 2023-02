Mandrolisai senza medici di base 

Cresce l’allarme sulla sanità pubblica nel distretto di Sorgono in vista del pensionamento di tre medici di base. A denunciarne le inefficienze il presidente della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai e sindaco di Atzara Alessandro Corona. Punta il dito non solo sulle condizioni dell’ospedale San Camillo e sulla politica regionale, ma sullo stato della medicina di base che da tempo soffre della carenza di medici. Situazione destinata ad aggravarsi ancora tra aprile e giugno per il previsto pensionamento nella zona di tre dottori e le difficoltà nel trovare i sostituti. Un fatto grave che colpisce i cittadini e in particolare i più fragili come gli anziani, costretti ad ulteriori sacrifici anche solo per ottenere una ricetta medica.

La battaglia

«Al di là dei soliti fastidiosi proclami - dice Corona - dalla Regione non arrivano soluzioni concrete e per il nostro territorio il futuro non è roseo. A nulla servono le continue proteste dei cittadini e degli amministratori contro un sistema che, evidentemente, non ha soluzioni concrete e ha deciso di trascurare un intero territorio lasciandolo in balia degli eventi e del caso. Siamo sconcertati di una tale inerzia e incompetenza ma non molleremo di un centimetro una lotta per il diritto alla salute che si caratterizza come battaglia di civiltà contro un chiaro progetto di rimodulazione della sanità pubblica a favore dei soggetti privati. Tutto questo disastro - conclude Corona - dipende dall’incapacità della politica sarda di garantire il diritto alla salute e l’accesso ai servizi essenziali».

RIPRODUZIONE RISERVATA