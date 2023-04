Mandrolisai, rosso che incanta  

Il Mandrolisai si conferma terra baciata dalla vigna e al Vinitaly fa incetta di premi. Tra le 79 etichette sarde segnalate per la guida 5StarWines- the Book 2024 e Wine Without Walls, ben 11 infatti vengono dal cuore dell'Isola. Vini che hanno conquistato il gusto degli esperti e appassionati accorsi in massa alla manifestazione tra le più importanti a livello mondiale. Un esito prestigioso che consolida i buoni risultati degli scorsi anni e la crescita del comparto, sempre più importante e trainante per l'economia della zona, su cui tante aziende stanno investendo. «Un successo meritato e senza dubbio estremamente gratificante – dice il sindaco di Atzara e presidente della comunità montana Gennargentu Mandrolisai, Alessandro Corona – che rafforza la crescita del Mandrolisai e in particolare di Atzara, un percorso che vede le nuove generazioni investire in conoscenza, qualità e passione come mai era successo in passato».

Il miglior rosso

Di grande rilievo il risultato della giovane azienda “Famiglia Demelas” con “Domo”, Mandrolisai Doc premiato con 95 punti come miglior rosso della Sardegna che entra di diritto nell'Olimpo dei vini nazionali e internazionali. «Siamo orgogliosi del nostro risultato, non ci aspettavamo un punteggio cosi alto – dice felice, Damiano Demelas tra i fondatori della cantina – ma è un grande successo di tutto il Mandrolisai. Spero sia di buon auspicio per il futuro, è il momento di fare gruppo e proseguire uniti su questa strada».

Le altre cantine

Gli altri riconoscimenti sono andati all'azienda di Atzara tutta al femminile “La Dolce Vigna” per il Mandrolisai Doc 2021 e 2020; “Vitivinicola Etzo” per il Mandrolisai Doc 2020; l’ormai storica cantina “Fradiles” per il Mandrolisai Doc rosso 2021; l’emergente “Cantina Flore” per il rosso Ruda 2020 e la neonata Azienda “Roberto Cadeddu Vitivinicola” per il Mandrolisai Doc rosso Cre sà 2021. Tre riconoscimenti sono andati all'azienda “Bingiateris” di Ortueri per Lollore 2017, per il rosato I-Khos e per Lollore 2019. Importante premio anche per I Garagisti di Sorgono che ottengono 91 punti con il Cannonau di Sardegna Doc Manca 2020.