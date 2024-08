Mandrolisai, l’uva che sorride  

Brillano di salute al sole della tarda estate i vigneti dell'area della Doc Mandrolisai come forse non sperava più nessuno. Merito delle piogge d'agosto, una vera benedizione per gli impianti, specie i nuovi, che avevano sofferto per la siccità prolungata. Le ultime ricognizioni portano ottimismo tra gli operatori del settore che, nonostante al momento stimino un lieve calo generale della produzione prevista, concordano sull'ottima qualità delle uve.

Pronti al taglio

Forbici affilate e pronte all'azione ad Atzara, Sorgono, Meana e Ortueri dove sono iniziati i tagli delle varietà di bianco precoci e delle uve destinate al rosato, del moscato già dorato e dolcissimo, mentre si tiene sotto stretta sorveglianza il vermentino. Annata anticipata nel solco delle vendemmie del nuovo millennio come confermano dalla storica Cantina Del Mandrolisai a Sorgono, punto di riferimento per la viticoltura nella zona da oltre 70 anni. Realtà presente nei mercati nazionali e internazionali con 2 importanti e pluripremiate linee vini, Kent'annos e Omphalos. L'azienda da tre anni punta anche sullo sviluppo dell'enoturismo per valorizzare produzioni e territorio con visite e degustazioni guidate. Oggi la riunione dei soci farà il punto della situazione. «Dai dati ufficiosi l'annata non sarà eccezionale come quantità e dovrebbe confermare le produzioni dell'anno scorso – spiega Stefano Mereu direttore commerciale – buona la produzione per le uve della nostra doc, soprattutto per bovale e cannonau, meno per la monica. La pioggia delle ultime settimane è stata molto importante, ha migliorato e ritardato la maturazione delle uve. Apriremo al conferimento il 16 settembre, comunque molto in anticipo rispetto al passato».

Vigneti eroici

Annata promettente anche per Marco Demuru titolare di Cantina Demuru di Meana e tra i promotori della nascente associazione “Viticoltori Vigneti Eroici Meanesi”. «Anche da noi l'annata è in anticipo. Prevediamo di vendemmiare il vermentino tra una settimana. – conferma – con gli eventi climatici anomali produrre uve di alta qualità è sempre più impegnativo. Anche per le aziende più strutturate. La nuova associazione darà supporto ai soci nella gestione dei vigneti e della cantina e raggiungere produzioni d'eccellenza».

