Mandrolisai, il territorio con più vigne in Provincia 

È il distretto del Mandrolisai il fulcro della viticoltura nella provincia di Nuoro. Il centro dell'isola, patria di rinomati vini, è il territorio della provincia, Ogliastra compresa, con la più alta superficie vitata. Nella classifica dei comuni che dedicano più spazio alla vite infatti, tra i primi 11, ben 4 vengono dalla zona: Atzara con 240 ettari, Ortueri 206, Sorgono 170 e Meana Sardo 161, e se si considera il rapporto tra superficie vitata e popolazione Atzara occupa il primo posto della graduatoria.

È quanto emerge dagli studi effettuati da Coldiretti Nuoro Ogliastra sul report dell'agenzia Laore sul settore vitivinicolo. E proprio per parlare di viticoltura l'associazione ha organizzato martedì alle 10e30 a Sorgono, un convegno con tutte le cantine della zona. «Il Mandrolisai – ha detto il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra – è una regione storica dalla grande tradizione vitivinicola che presenta realtà molto importanti sia come cantine sociali che private. Saremo presenti con tutti i nostri tecnici per aprire una discussione libera, per creare idee che poi cercheremo insieme di mettere in atto». Intento condiviso dal presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis che ha affermato: «È un incontro di ascolto di un territorio importante per la viticoltura sarda. Vogliamo conoscere le proposte e le idee dei nostri soci mettendo a disposizione tutti i nostri servizi ed attività per cercare di valorizzare e far esplodere le potenzialità del settore».

