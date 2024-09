«Mandriola, borgata senza regole» 

Dicono di abitare in una borgata senza regole, regno di maleducazione e degrado. Ecco perché, anche se ormai l’estate è finita, fanno un appello agli amministratori comunali perché quel che è successo nella borgata marina di Mandriola, territorio di San Vero Milis, non possa capitare anche il prossimo anno.

I disagi

Sono tanti i disagi che gli abitanti hanno sopportato da giugno a oggi. Come l’invasione delle auto con i carrelli da barca al seguito, molti piazzati davanti alle porte di ingresso delle case. Un'invasione mai vista nonostante la presenza dei parcheggi a pagamento, vuoti per buona parte dell’estate. «Eppure i cartelli di divieto sono evidenti - racconta Gianni Lutzu - Per tre mesi tutti hanno fatto ciò che volevano». Non solo, in tanti lasciano l’auto dentro la pineta, «Con tutti i rischi che questo comporta», precisa Lutzu. Altro problema, i polveroni che si alzano a causa degli automobilisti maleducati: «Qui corrono come matti - denuncia il residente - Servono i dissuasori sia per evitare le nuvole di polvere ma soprattutto per la sicurezza dei pedoni. Da pochi giorni sono comparse le telecamere, chissà se serviranno a qualcosa visto che l'estate è finita».

I rifiuti

A Mandriola, ma come del resto a Putzu Idu, non è mancato l'abbandono dell'immondizia. I cestini sistemati dal Comune lungo le strade per gettare le cartacce sono stati utilizzati per abbandonare i rifiuti domestici che in poco tempo creavano una vera e propria discarica. «Eppure la Tari per noi è aumentata del 15% - commenta Franco Canu, altro residente - Il Comune deve intervenire per risolvere questo problema».

