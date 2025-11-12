VaiOnline
Tertenia.
13 novembre 2025 alle 00:33

Mandria di mucche in strada, polemica politica  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una mandria di mucche transita senza controllo sulla strada per Sarrala. Accade soprattutto dopo il tramonto. «Sono un pericolo potenzialmente mortale», sostiene Guido Pisu, capo dell’opposizione consiliare. Nei giorni scorsi sono stati evitati, solo per caso, scontri tra le auto e gli animali vaganti. Scontri che, l’estate scorsa, sono avvenuti senza comunque gravi conseguenze. Dai banchi della minoranza, Pisu chiama in causa il sindaco, Giulio Murgia: «Cosa aspetta a intervenire per porre fine al fenomeno? Il sindaco sa che la responsabilità è principalmente sua oltre che del proprietario del bestiame? Non ha attenuanti di nessun tipo e avrebbe una pesante responsabilità, anche morale. Perchè aspettare che succeda qualcosa di grave?». Puntuale la replica del primo cittadino: «Conosciamo la vicenda. Sono bovini che superano le recinzioni e vanno in strada. Più volte abbiamo sensibilizzato l’allevatore ad adeguare la recinzione e sono state informate anche le forze dell’ordine. Solleciteremo l’allevatore, ma intanto invitiamo gli automobilisti a tenere una condotta adeguata alle caratteristiche della strada, benché ci sia la cartellonistica, sulla quale interverremo con nuovi interventi. E Pisu - conclude il sindaco - proponga soluzioni, anziché evidenziare criticità». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«Medicina al colasso: pochi specialisti e pazienti dimenticati»

Il cappellano dell’ospedale di Isili: la situazione ora è insostenibile 
Sonia Gioia
«Siamo l’unico presidio che non chiude mai, bisogna riconoscere il sacrificio di chi lavora nell’emergenza-urgenza»

Pronto soccorso, la rabbia dei direttori: «Il sistema non regge»

Lettera alle Asl e all’assessore: non ci stiamo a fare da bersaglio  
Enrico Fresu
Il discorso

«L’astensione non si vince coi tecnicismi»

Mattarella all’assemblea dei sindaci: «Bisogna riportare i cittadini alle urne» 
Il caso

Del Grande, fuga finita: era nel Varesotto

Catturato dai carabinieri non lontano dal luogo dove nel ‘98 sterminò la famiglia 
Washington

La mail di Epstein: «Trump a casa mia  con Virginia Giuffre»

Diffusi i messaggi scambiati tra il finanziere e la complice 