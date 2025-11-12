Mandria di mucche in strada, polemica politica  

Una mandria di mucche transita senza controllo sulla strada per Sarrala. Accade soprattutto dopo il tramonto. «Sono un pericolo potenzialmente mortale», sostiene Guido Pisu, capo dell’opposizione consiliare. Nei giorni scorsi sono stati evitati, solo per caso, scontri tra le auto e gli animali vaganti. Scontri che, l’estate scorsa, sono avvenuti senza comunque gravi conseguenze. Dai banchi della minoranza, Pisu chiama in causa il sindaco, Giulio Murgia: «Cosa aspetta a intervenire per porre fine al fenomeno? Il sindaco sa che la responsabilità è principalmente sua oltre che del proprietario del bestiame? Non ha attenuanti di nessun tipo e avrebbe una pesante responsabilità, anche morale. Perchè aspettare che succeda qualcosa di grave?». Puntuale la replica del primo cittadino: «Conosciamo la vicenda. Sono bovini che superano le recinzioni e vanno in strada. Più volte abbiamo sensibilizzato l’allevatore ad adeguare la recinzione e sono state informate anche le forze dell’ordine. Solleciteremo l’allevatore, ma intanto invitiamo gli automobilisti a tenere una condotta adeguata alle caratteristiche della strada, benché ci sia la cartellonistica, sulla quale interverremo con nuovi interventi. E Pisu - conclude il sindaco - proponga soluzioni, anziché evidenziare criticità». (ro. se.)

