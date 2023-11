Mandria di bovini a spasso  sulla superstrada Nuoro-Olbia  

Ancora animali vaganti sulle strade della Sardegna. La segnalazione da alcuni automobilisti è arrivata ieri mattina, quando stavano percorrendo la strada a scorrimento veloce a quattro corsie che collega la Gallura a Nuoro. All’altezza del chilometro 114, dopo il bivio di Budoni in direzione Nuoro, le auto in prossimità di una semi curva verso destra si sono trovate entrambe le corsie di marcia occupate da una mandria di una decina di bovini, con l’altissimo rischio di provocare un incidente anche con gravi conseguenze. Subito è scattato l’allarme per cercare di individuare il padrone degli animali, e capire da dove i quadrupedi siano potuti entrare in superstrada.

