Mandorli e olivi, piante donate ai cittadini 

Il Comune di Baressa, anche quest’anno, intende proseguire il progetto per l’incremento “della messa a dimora di piante di mandorlo, olivo, agrumi e piante da frutto stagionali”. Verranno assegnati, dunque, ai cittadini gli alberelli da piantumare nei terreni del paese. Le singole assegnazioni avverranno per lotti minimi di 5 piante per agrumi e fruttifere stagionali, 10 per olivo e mandorlo, con un limite non superiore a 30 per tutte le essenze colturali. Le domande, con allegata planimetria del terreno, andranno presentate entro sabato 15. «Un progetto – commentano dal Comune – che l’amministrazione pone in essere da decenni per potenziare e incrementare il patrimonio degli alberi da frutto come mandorle, olive. Da qualche anno a questa parte è stata introdotta la novità delle piante da frutto e agrumi. È anche una forma di contributo concessa ai cittadini che preservano e tramandano la cultura della coltivazioni agricole tipiche». ( g. pa. )

