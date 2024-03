Mandò via per 3 settimane il bimbo iperattivo, preside sospeso 

ROMA. L’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha sospeso il dirigente scolastico Riccardo Agresti e ha nominato un reggente alla guida dell’istituto Corrado Melone di Ladispoli, per il caso dello scolaro di 6 anni affetto da un deficit di attenzione e iperattività che era stato espulso dalla scuola per 21 giorni. Il provvedimento era stato preso dal consiglio di istituto (e comunicato alla famiglia il 26 febbraio via pec) per via dei comportamenti del piccolo «non idonei per la comunità scolastica» e poi annullato dal Tar del Lazio. La scuola il 1° marzo non ha tenuto conto dell’annullamento, ma la settimana successiva aveva riammesso il bambino, dopo che i genitori si erano rivolti al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Quest’ultimo aveva disposto l’ispezione che ieri ha portato alla sospensione del dirigente scolastico. Nella sentenza il Tar dispone di dare al piccolo, in cura al Gemelli, un insegnante di sostegno per tutte le ore necessarie. Anche venerdì scorso però il bambino è rimasto a scuola solo due ore. «Servono più ore di assistenza per il bambino ma la certificazione medica è errata e l’abbiamo segnalato ai genitori. Era impossibile gestirlo e abbiamo dovuto chiamarli», aveva spiegato il dirigente, che ieri ha detto all’Ansa: «Ricorrerò al giudice del lavoro, è evidente che qualcuno mi vuole fuori dalla scuola; quello che sta avvenendo è un accanimento strano ed esagerato. Io non ero a conoscenza del fatto della decisione del Tar». Per il sindacato Anief la norma che blocca le stabilizzazioni dei docenti «è inopportuna e va assolutamente cambiata: adottandola si andrebbero a discriminare migliaia di precari a un passo dal ruolo e si creerebbe un ulteriore danno a nostri alunni disabili. Anche i casi come quello accaduto a Ladispoli, se c’è carenza di personale, non potranno che aumentare. Avere docenti di ruolo in un istituto è fondamentale».

