Mandato d’arresto per Putin 

L’Aja. Da mesi denunciano che gli invasori hanno strappato loro i figli, portandoli dall’Ucraina in Russia insieme ai bambini orfani dei territori occupati. Anni, se si contano gli appelli lanciati già dal 2014. Ora sanno che qualcuno li ha ascoltati: la Corte penale internazionale ha emesso un clamoroso mandato d’arresto contro il presidente russo Vladimir Putin, accusato del “crimine di guerra” di “deportazione illegale” di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia. Per lo stesso reato, un altro mandato è stato spiccato nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini del Cremlino, che solo poche settimane fa aveva rivendicato l’adozione di una 15enne di Mariupol.

«Carta igienica»

La decisione della Corte dell’Aia è stata salutata come «storica» da Volodymyr Zelensky e dal procuratore generale ucraino Andrij Kostin, mentre il Cremlino l’ha definito «inaccettabile» e senza alcun valore legale. E l’ultra falco Dmitri Medvedev twitta l’emoji della carta igienica a corredo del commento «Non c’è bisogno di spiegare DOVE dovrebbe essere usato questo documento», mentre Lvova-Belova si è limitata a dire che sui bambini «continuiamo a lavorare». Secondo i giudici della II Camera preliminare che hanno emesso il mandato - tra loro anche l'italiano Rosario Aitala - «vi sono fondati motivi per ritenere che Putin abbia la responsabilità penale individuale per i suddetti crimini, per averli commessi direttamente, insieme ad altri e/o per interposta persona, e per il suo mancato controllo sui subordinati civili e militari che hanno commesso quegli atti».

Borrell: solo l’inizio

Per la Cpi, i reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato almeno dal 24 febbraio 2022, l’inizio dell’invasione, e secondo Kiev parliamo di migliaia di deportazioni: «Ne sono indagate oltre 16mila in Ucraina, temiamo che i numeri reali possano essere ancora più alti», ha detto il procuratore Kostin. Il mandato è uno schiaffo per Putin. Oltre allo spiacevole accostamento con il libico Gheddafi e il sudanese Bashir - i soli presidenti finiti nel mirino della Corte - d’ora in poi lo zar dovrà limitare i viaggi, visto che 123 Paesi hanno ratificato lo Statuto di Roma. Una cosa è certa, ha assicurato l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell: «Questo è solo l’inizio».