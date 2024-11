Mandato d’arresto per Netanyahu 

L’Aia. Dopo più di un anno di guerra e 44 mila morti tra i palestinesi, la Corte penale internazionale ha spiccato i suoi primi mandati di arresto per crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella Striscia e in Israele. Nel mirino dei giudici della Camera preliminare sono finiti - su richiesta del procuratore capo Karim Khan - il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa, Yoav Gallant, oltre che il capo militare di Hamas, Deif, che però Israele ritiene di aver ucciso in un raid a Gaza.

«Diritto alla difesa»

Immediata la reazione indignata di Israele, a partire dai due leader chiamati in causa: dall’Aja «una decisione antisemita» degna di «un nuovo processo Dreyfus», ha tuonato Netanyahu attraverso il suo ufficio. E per Gallant la Corte «mette sullo stesso piano Israele e Hamas, incoraggiando il terrorismo». Senza citare Deif, la fazione palestinese ha invece apprezzato «il passo importante verso la giustizia». Al fianco di Israele si sono subito schierati Usa e Argentina. L’amministrazione Biden fa sapere di «respingere categoricamente» la decisione della Cpi, dicendosi «profondamente preoccupata» e non riconoscendo la sua giurisdizione «su questa questione», mentre per Javier Milei così si «ignora il legittimo diritto di Israele a difendersi dagli attacchi costanti di Hamas e Hezbollah».

L’appoggio dell’Ue

L’Unione europea, per voce dell’alto rappresentante Josep Borrell, ha invece difeso i giudici dell’Aja: la loro «non è una decisione politica, ma la decisione di un tribunale che deve essere rispettata e applicata», e «la tragedia a Gaza deve finire». Borrell ha quindi ricordato che si tratta di una «decisione vincolante» cui tutti i Paesi Ue devono adempiere. I 124 Stati parte della Cpi che hanno aderito allo Statuto di Roma sono infatti obbligati a eseguire i mandati d’arresto se un ricercato dalla Corte (compresi i capi di governo) dovesse entrare nel loro territorio. Un obbligo che renderà molto difficile per Netanyahu recarsi all’estero d’ora in poi, anche nelle sue funzioni di primo ministro. La vicenda non ha nulla a che vedere con l’altro procedimento in corso, sempre all’Aia ma davanti alla Corte internazionale di giustizia, sulle accuse allo Stato di Israele di commettere un «genocidio» contro i palestinesi, mosse principalmente dal Sudafrica.

RIPRODUZIONE RISERVATA