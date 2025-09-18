Mandato d’arresto per l’ex Juve Douglas Costa 

La carriera di Douglas Costa, ex giocatore della nazionale brasiliana e di club come Bayern Monaco e Juventus, sta attraversando un periodo buio a seguito della sentenza di un tribunale di Porto Alegre, in Brasile, che ha disposto l’arresto per un debito di assegni di mantenimento di quasi 493mila reais (circa 93mila dollari). L'ordinanza stabilisce una detenzione di 30 giorni e un periodo di arresto di due anni, consentendo che il calciatore possa essere arrestato «in qualsiasi momento da qualsiasi autorità». Il Sydney FC, l'ultimo club di Costa in Australia, ha annunciato la risoluzione del contratto dell'atleta di 35 anni. La società ha spiegato che la decisione è stata presa di comune accordo, motivata dalle «problematiche legali e personali in corso» che il brasiliano sta affrontando nel suo Paese d'origine.

