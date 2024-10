Mandato d’arresto per i due inviati Rai 

Mosca. « Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk ha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini entrati illegalmente in Russia dall’Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione ucraina». Lo ha riferito il servizio stampa della magistratura della regione di Kursk, come riporta Interfax: «Saranno posti in custodia il giorno in cui verranno arrestati in territorio russo o estradati in Russia, prima di un eventuale processo. La decisione del tribunale non è ancora entrata in vigore e può essere impugnata».

Hackeraggio della tv russa

E ieri un attacco hacker senza precedenti ha colpito la radiotelevisione di Stato russa, creando problemi in particolare alle attività online. Un’azione rivendicata da un gruppo anonimo pro-ucraino che ha detto di avere voluto così «congratularsi» con il presidente Vladimir Putin per il suo 72° compleanno. L’attacco, di cui si è assunto la paternità il gruppo Sudo rm-RF, già autore di altre azioni contro la Federazione russa, ha preso di mira la holding Vgtrk, che controlla i canali televisivi e radiofonici pubblici. «Non è stato causato alcun danno significativo al lavoro della holding mediatica», ha affermato la direzione. Ma a parlare di un’azione «senza precedenti» è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Sforzi colossali» sono stati fatti per ridurre i danni e un’indagine è in corso per identificare i responsabili, ha aggiunto il portavoce. Mentre una fonte dei servizi di sicurezza ucraini, citata dall’agenzia Ukrinform, ha detto che l’attacco ha interrotto nelle prime ore della giornata le trasmissioni online di Rossiya 1 e Rossiya 24.Nelle stesse ore le forze armate ucraine hanno detto di avere colpito con un raid missilistico «il più grande terminal petrolifero in Crimea», a Feodosia. Senza parlare di bombardamenti, Mosca ha confermato che l’impianto è stato investito da un incendio.

Condanne

Pesanti, quelle inflitte da Corti russe a due cittadini americani. A Stephen Hubbard, 72 anni, sono stati inflitti 6 anni e 10 mesi «per avere combattuto come mercenario al fianco delle truppe ucraine». Robert Gilman dovrà scontare 7 anni e un mese «per avere percosso due guardie carcerarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA