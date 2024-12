Mandato d’arresto dalla Francia: estradizione negata 

Non sarà estradato in Francia per scontare gli ultimi sei mesi di una condanna a 3 anni di carcere pronunciata il 20 luglio 2016 per i reati di sequestro di persona, violenza privata, lesioni e danneggiamento a seguito della denuncia presentata dall’ex moglie francese. Ieri mattina la Corte d’appello cittadina ha bocciato la richiesta dell’Autorità giudiziaria di Amiens (in Francia) che aveva chiesto un mandato d’arresto europeo nei confronti di Marcello Mereu, 64 anni, difeso dall’avvocata Laura Quartuccio.

Tre mesi fa l’uomo era stato fermato dai carabinieri per un controllo stradale ed era emersa la richiesta d’arresto francese. Dopo il via libera alla consegna dell’imputato dei giudici cagliaritani, la Cassazione aveva annullato il provvedimento per difetto di motivazione, rinviandolo ad un altro collegio della Corte d’appello per una nuova pronuncia. Ieri mattina, la seconda pronuncia del collegio presieduto dal giudice Giovanni Lavena (a latere Mereu e De Luca) che hanno accolto le richieste della difesa e del sostituto procuratore generale Marco Cocco.

Scontati 2 anni e mezzo di reclusione (30 mesi) a seguito della sentenza del Tribunale di Amiens, il 64enne era tornato in Sardegna quattro anni fa, cambiando vita. Per i restanti sei mesi di condanna aveva ottenuto la liberazione condizionale, ma il beneficio gli era stato revocato dal Tribunale di Grasse il 20 gennaio 2021 al termine di un giudizio in contumacia per non aver risarcito l’ex moglie. Proprio a seguito di quella revoca, il pm di Amiens aveva emesso il mandato d’arresto europeo. La Suprema Corte, cancellando la prima decisione dei giudici cagliaritani, aveva stabilito che non erano state fatte le necessarie valutazioni rispetto alle garanzie dovute al 64enne. Ora la nuova pronuncia che ribalta la prima: Marcello Mereu resterà nell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA