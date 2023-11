Mandas, la croce rubata battuta da Sotheby’s «Riportiamola in paese» 

Il crocifisso ritrovato. Ricomparso miracolosamente in un’asta di Sotheby’s a Londra. Lotto numero 138. La storia del manufatto d’argento del XVII secolo, rubato nei primi anni Settanta del secolo scorso nella chiesa parrocchiale di San Giacomo maggiore a Mandas. Un caso insoluto, il crocifisso sembrava svanito nel nulla. La speranza di recuperarlo sempre più flebile. Nell’altare maggiore della parrocchiale un’assenza troppo dolorosa per i fedeli. Un tempo lunghissimo in attesa di un indizio per fare luce sulla vicenda e per riportare a casa il crocifisso.

La traccia da seguire

Ora la traccia c’è e porta a Londra nella casa d’aste più prestigiosa del mondo. Una traccia importante che il sindaco Umberto Oppus vuole sfruttare. Il primo cittadino ha inviato una lettera alle autorità in grado di scongiurare il pericolo che il manufatto sia venduto al miglior offerente. Il primo atto dell’asta era previsto venerdì scorso, ma nessun potenziale acquirente si è presentato. Prezzo di partenza: 5500 euro. I mandaresi hanno tirato un sospiro di sollievo. Ma il rischio di perdere per sempre il loro crocifisso non è svanito.

Lettera ai ministri

Oppus ha indirizzato una richiesta di aiuto ai ministri della Cultura e degli Esteri, Sangiuliano e Tajani, al generale dei carabinieri Francesco Gargaro, al vertice del comando Tutela patrimonio culturale. Ha poi informato l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi e la sovrintendente ai Beni artistici Monica Stochino. Lettera con protocollo numero 9222. Oggetto: “Asta Sotheby’s della croce processionale d’argento rubata nei primi anni Settanta. Richiesta intervento urgente per restituzione alla comunità di Mandas dell’opera trafugata e attivazione delle procedure per riassegnarla a Mandas. Appello per la riconsegna del bene al Paese”. La pista inglese è il frutto di un destino favorevole. L’interesse per le aste di Sotheby’s di un professionista, che lavora per la curia arcivescovile, è stato provvidenziale. «L’architetto Terenzio Puddu - spiega Oppus - ci ha segnalato che, tra i beni messi all’asta, c’era anche il nostro crocifisso che, per fortuna, non è stato ancora venduto. Faremo di tutto per riportarlo a Mandas a cinquant’anni dal furto».

La vicenda

Un tesoro che ha un valore immenso per chi l’ha perduto agli albori degli anni Settanta del Novecento. Nel dattiloscritto del canonico Felice Putzu, custodito nell’Archivio Storico diocesano di Cagliari e intitolato “L’Archidiocesi di Cagliari nella storia, nella tradizione e nell’arte” si legge: “La parrocchia di Mandas possiede ricchi oggetti d’argento. Tra questi la croce parrocchiale del secolo XVII, come risulta dall’iscrizione: Soli Deo Honor Et Gloria - Sisinius Putzu - anno 1636”; è di forme gotiche con macolla ornata di nicchie con statuette”.

Manufatti simili

Umberto Oppus, oltre a fare il sindaco, coltiva l’interesse per la ricerca storica. «La croce parrocchiale - chiarisce - è un pregevole manufatto realizzato da argentieri sardi. Ci sono interessanti analogie con le croci presenti nelle parrocchiali di Guasila, Muravera, San Nicolò Gerrei, Mogoro, Gesturi, Samatzai, Sestu e Cagliari (Sant’Eulalia e Museo del Duomo). Appartiene alla tipologia delle croci più complesse, diffuse in modo particolare nel sud della Sardegna, e ispirate a modelli iberici. È composto da una croce greca gigliata innestata su un tempietto a base esagonale con nicchie che accolgono immagini di santi». La croce processionale, conclude, «è indubbiamente un manufatto di grande valore artistico e simbolico sia per la storia dell’arte sarda sia per la comunità di Mandas che ne è stata privata in modo ignobile». L’obiettivo è quello di trovare una soluzione che accontenti tutti. Bisogna capire quali siano le intenzioni di Sotheby’s. I primi contatti sono stati avviati, si attendono novità da Londra. È forte il desiderio di rivedere il crocifisso nell’altare maggiore della chiesa parrocchiale. L’amministrazione comunale manifesta ottimismo. Da una svolta inattesa può scaturire un momento felice: il ritorno a casa di un grande tesoro.

