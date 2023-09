Mandas, il Premio Lawrence assegnato a Enrico Pilia: “La bellezza dei valori sportivi” 

Chissà se David Herbert Lawrence, nel suo viaggio in Sardegna del 1921, immaginava che un secolo dopo la sua storia avrebbe ancora avuto l’energia di colorare giornate di cultura, di emozioni, di sardità. Arrivato al quindicesimo anno di età, il festival internazionale della letteratura da viaggio dedicato a Lawrence - e che Mandas ospita sempre con cura e grandi ospiti - continua a celebrare stagioni felici di giornalisti, scrittori e personaggi della cultura. Nell’edizione 2023, il sindaco Umberto Oppus e il consiglio comunale hanno deliberato di assegnare a Enrico Pilia, capo della redazione sportiva de L’Unione Sarda, il premio dedicato al giornalismo. Mentre per gli scrittori – assegnazione prevista per domenica – il riconoscimento è andato alla giornalista e scrittrice Virginia Saba. Un premio speciale sarà consegnato al giovane scrittore Matteo Porru.

I valori sportivi

Mandas mette sul tavolo un’offerta di luoghi di grande valore storico, dove ospitare manifestazioni culturali. Il centro storico continua a stupire per il rigore e l’immagine di “borgo ducale” che si vuole trasmettere. La consegna del riconoscimento a Pilia si è svolta infatti nella chiesetta medievale di Sant’Antonio, gemma ben conservata al centro del paese. Ad accogliere il giornalista, il sindaco Oppus e un’ospite d’eccezione, la giornalista Silvana Giacobini, una delle icone nazionali della categoria, madrina del premio e innamorata dei colori e dell’accoglienza di Mandas. Queste le motivazioni del premio: “Per l'entusiasmo, la profonda preparazione, la capacità di creare attraverso l'attitudine comunicativa messa a disposizione della prima emittente televisiva Videolina, e de L'Unione Sarda, prima testata giornalistica dell'Isola, l'unione di un intero popolo sotto la bellezza dei valori sportivi”. Pilia ha voluto portare co sé una copia del libro sul “Trenino verde della Sardegna”, scritto all’inizio degli anni ‘90 dal padre Fernando, già sindaco del vicino Esterzili, volume che narra di Lawrence, di Mandas e dell’affascinante percorso del piccolo treno. «Il premio è da condividere con tutti i miei colleghi con i quali in questi anni ho lavorato – ha detto Pilia, 59 anni – e spero di poter raccontare ancora episodi felici e storie interessanti, non solo sportive». Il giornalista, impegnato sui vari fronti del Gruppo editoriale – il giornale, la tv, il sito, la radio – ha ricordato la recente impresa del Cagliari ma anche gli anni legati alla sua esperienza sia in tv che in campo, da telecronista di SkySport e da radiocronista di Radiolina. «Complimenti a questa terra che sa esprimere volti e personaggi che trasmettano valori positivi», ha voluto sottolineare la direttrice Giacobini.

Il sindaco

«La quindicesima edizione del Festival della letteratura da viaggio ha confermato, ancora una volta, l'importanza della cultura come prima industria e comparto per lo sviluppo economico e crescita delle comunità locali», ha sottolineato Oppus, «da anni abbiamo deciso di puntare sulla valorizzazione e fruizione sostenibile del nostro ricco patrimonio culturale e immateriale.

Grazie alla collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda presieduto da Renzo Persico, area che ricade per gran parte nel territorio che un tempo furono terre del Ducato di Mandas, si è partiti in un progetto che porterà alla nascita di Mandas Borgo Ducale». (red. cult.)

