Mandas celebra il giornalismo di Pietro Senaldi 

Mandas si conferma capitale della lettura. Con la consegna del Premio Lawrence per il giornalismo a Pietro Senaldi si è chiusa la sedicesima edizione del “Festival della Letteratura di viaggio D.H. Lawrence” organizzata dal Comune per promuovere i libri considerati strumento e veicolo fondamentale per raccontare il mondo, i luoghi e le culture. Il condirettore di Libero – opinionista in vari programmi televisivi in onda su Rai, Mediaset, La7 e Sky – ha partecipato nel centro dell’alta Trexenta alla serata conclusiva del Festival, quest’anno dedicato alle radici e all’identità. Prima di lui lo storico Francesco Cesare Casula aveva ricevuto il Premio Lawrence per la letteratura. A Caterina Cosseddu è andato invece il premio Speciale Lawrence 2024.

Un crescendo di appuntamenti culturali che hanno visto le sale dell’ex Convento San Francesco sempre al massimo della capienza per le presentazioni di libri (“Thundimentas” di Francesco Pintore, “La Sardegna nell’anima” di Tore Quartu, “Quattro mori a cinque cerchi” di Marcello Atzeni), l’inaugurazione della mostra “Militaria”, gli incontri con gli studenti (apprezzata la lezione di archeologia di Paolo Montalbano), la consegna dei premi Mandarese dell’anno 2024 agli esperti coltellinai Michele Raccis, Mario Mulliri, Giorgio Mulliri, Stefano Pili e Alessandro Pili, le degustazioni e gli appuntamenti in onore di Gigi Riva.

