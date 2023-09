Mancosu vince e convince Abis: «Ora il titolo italiano» 

Quartu. Nicola Mancosu fa passi avanti sul ring. Per il supergallo allenato da Omar Loi (che all’angolo ha guidato per anni l’ex campione italiano e sfidante al titolo europeo dei medi Alessandro Goddi) quella contro il bulgaro Trayan Slavev, domenica scorsa a Quartu Sant’Elena, è stata forse la miglior prestazione del pugile della Villacidro Boxe che ha collezionato così la sesta vittoria in undici incontri disputati da professionista. Al di là della vittoria ai punti dopo otto riprese tirate, quello che è piaciuto è stata l’interpretazione tattica che testimonia la crescita del pugile nato a Iglesias.

La serata, organizzata dalla Bazooka Events di Luciano “Bazooka” Abis, è stata un successo. «Non solo boxe, ma anche spettacoli e danza», dice l’ex campione italiano e intercontinentale dei pesi welter che con le riunioni di boxe porta avanti il progetto “Boxando si cresce”. «Mancosu ha fatto un altro passo avanti verso il titolo italiano dei pesi supergallo. Il 10 dicembre tornerà sul ring per un incontro che vale come semifinale per il titolo italiano, poi all’inizio del 2024 organizzeremo la sfida con il tricolore in palio, grazie a una difesa volontaria del detentore», dice ancora Abis.

La speranza è poter assistere a un match con due pugili sardi protagonisti: sì, perché se Matteo Lecca sabato prossimo a Monserrato conquisterà la corona dei supergallo contro Iulian Gallo, quella speranza diventerà una bellissima realtà. ( ma. mad. )

