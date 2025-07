Mancosu sogna in Grande 

Omar Loi, che ha raccolto l’eredità del padre Silvio nella palestra di Villacidro, oggi è un allenatore orgoglioso. Il suo pugile Nicola Mancosu ha messo un bel punto fermo nella propria carriera, andandosi a prendere, a Sequals, il titolo italiano dei pesi gallo contro un pugile solido come Claudio Grande. «È stato un match di alta qualità: Grande non è uno sprovveduto, aveva più esperienza, le sue sconfitte sono arrivate nell’Europeo Silver, con Zara che è campione d’Europa, con Picardi che è un pugile dalla carriera prestigiosa. Era stato già campione italiano, perciò questo match era “il” test. Non ha battuto un pugile facile». Ma la ha battuto nettamente: «Una battaglia di dieci round», conferma Loi, «e aver avito un verdetto unanime va a consacrare le qualità tecniche di Mancosu. Lo ha detto Alessandro Duran, che ha ammesso di averlo visto per la prima volta».

Nuovi traguardi

Il match ha confermato che Mancosu può proseguire su un progetto ambizioso: «Abbiamo voluto fare il titolo italiano, un classico, ma che viene evitato perché presenta qualche rischio per il pugile: trovi i migliori del panorama nazionale e un passo falso ti può pregiudicare la carriera. Ma se vuoi capire davvero a che livello sei nel percorso da pro lo devi affrontare: a chi diventa campione si aprono le porte per la scena europea», prosegue Loi.

La strategia

Sul ring Mancosu è sembrato avere le idee chiare: «Ci aspettavamo un match d’attacco da parte di Grande e abbiamo lavorato per neutralizzare la sua strategia», conferma Loi. «Lui si è buttato, si è fidato ma alla terza ripresa è andato giù perché ha accusato i colpi d’incontro, gancio e montante, che avevamo studiato. Nicola ha una grande abilità tecnica difensiva, sa schivare e rientrare e abbiamo lavorato sui colpi in movimento, sugli spostamenti. Serviva un certo lavoro tattico e volevamo evitare un match a viso aperto che è sempre rischioso. La vittoria i punti legittima la qualità del tuo lavoro più di quella per ko che può dipendere da un colpo. Sabato eravamo tutto tranne che favoriti e non ci hanno regalato nulla».

Le prospettive

«Nicola è un ragazzo splendido, umile, si conquista ogni cosa con sudore e fatica e siamo orgogliosi di lui», spiega Loi. «Adesso serve che riposi, poi col manager Mario Loreni decideremo cosa fare. Una difesa tricolore, un titolo internazionale o qualcosa di più. Ha vinto due titoli in sei mesi, è campione Continental Ibo, la sua carriera ha avuto una svolta: da sconosciuto a pugile tra i più quotati della categoria».

