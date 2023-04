Mancosu si ferma, oggi i controlli  

Ancora un pareggio per il Cagliari, che oggi rimarrà a riposo, per riprendere domani pomeriggio gli allenamenti ad Asseminello, in vista della prossima trasferta a Parma, per un nuovo scontro diretto che potrebbe essere decisivo per la classifica finale.

Allarme Mancosu

Cagliari in ansia per le condizioni di Mancosu. Il numero 5 rossoblù già nei primi minuti aveva sentito alcuni problemi al flessore, per poi fermarsi intorno alla mezz'ora del primo tempo. Per il momento si parla di un fastidio ai muscoli flessori della coscia sinistra, nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà a controlli strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Nessuna conseguenza, invece, per Radunovic e Dossena, che si sono scontrati nel finale di gara. Il portiere è stato soccorso dal professor Smargiassi, operatore sanitario del Frosinone e già collaboratore a Cagliari nel 1993-94 del dottor Scorcu (impegnato con Dossena). Ranieri spera in questa settimana di lavoro in più per poter avere a disposizione capitan Pavoletti, ieri in panchina per tutta la gara, più per dare supporto morale che per pensare di entrare in campo. Sempre out Capradossi, che deve convivere con un problema al ginocchio. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA