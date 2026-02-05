Mancosu: mai avuto dubbi su Pisacane Gaetano play decisivo 

«Pavoletti lo ringrazierò per tutta la vita». Marco Mancosu, intervenuto ieri sera ai microfoni di Radiolina nella trasmissione “Il Cagliari in diretta”, si è raccontato a 360 gradi, ripercorrendo la propria carriera e soffermandosi anche sul momento che sta attraversando la squadra rossoblù. «Il momento più bello con il Cagliari? Niente ha valore come quel gol di Pavoletti al 94’ Bari. Per me è un idolo e lo ringrazierò per sempre». Mancosu da poco ha intrapreso la carriera da allenatore e ha avuto anche l’opportunità di guidare l’Under 18 rossoblù nel corso della stagione 2024-25. «Lo scorso anno il salto da giocatore ad allenatore è stato immediato», ha ammesso. «Non avevo ancora ben capito cosa servisse per allenare. Adesso mi sto rendendo conto che contano altri aspetti. Per me servono il 30% di conoscenze tecnico-tattiche, il resto è comunicazione, psicologia e rapporti umani».

L’esordio in A

«Ricordo bene quel giorno. Avevo esordito ad Ascoli e segnato il primo gol, di testa, che non era certo il mio fondamentale. Simone Pepe fu il primo a venirmi ad abbracciare. Ricordo che Agostini voleva tagliarmi i capelli in pullman. Alla fine, mi sono fatto rasare nel ritiro successivo». Poi le difficoltà e un destino lontano dalla Sardegna, almeno fino al 2022: «Fare il salto dalla Primavera alla prima squadra è stato difficile. Confermarmi, poi, è stato ancora più faticoso». Da lì, un lungo girovagare da Rimini a Empoli, passando per Siracusa, Benevento e Caserta. Poi arriva Lecce, dove trascina i pugliesi dalla Serie C alla Serie A, diventando anche capitano e beniamino della tifoseria: «Lecce è un posto speciale. Lì sono diventato uomo e mi sono tolto soddisfazioni che mai avrei immaginato. Sono legato al Salento».

Su Pisacane

«Non ho mai avuto dubbi su di lui. Era solo questione di tempo prima che si sedesse sulla panchina del Cagliari. La cosa in cui è stato più bravo? La scelta di far giocare Gaetano come play. Ha anche messo da parte una sua idea di calcio per dare più solidità e raggiungere risultati importanti. Ora può provare a proporre qualcosa di diverso».

RIPRODUZIONE RISERVATA