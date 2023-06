Mancosu in corsa per il gol dell’anno  

Quel pallone infilato sotto la traversa del Curi di Perugia dopo un volo di oltre 50 metri potrebbe regalare a Marco Mancosu e al Cagliari l'ultimo premio prima di salutare definitivamente la Serie B. Nel gioco promosso dalla Lega del torneo cadetto sui suoi canali social, infatti, la rete del centrocampista rossoblù è approdata in semifinale e, con i voti dei tifosi, punta ad arrivare fino in fondo.

La corsa al titolo

La lunga palombella rossoblù di Mancosu ha superato il croato del Genoa Badelj, in corsa per la rete realizzata contro il Frosinone, e ora se la vedrà con il barese Eddie Salcedo (gol contro il Südtirol), che a sua volta ha avuto la meglio sul comasco Arrigoni. Dall'altra parte del tabellone, attenzione all'altro gol da centrocampo, quello segnato dal palermitano Verre contro il Frosinone, che ha permesso all'ex Samp di superare il parmense Vazquez. Ora Verre se la vedrà con Caso del Frosinone, in corsa per la rete segnata alla Spal e vincitore nel duello con l'ascolano Gondo.

Le semifinali, quindi, saranno Verre-Caso e Mancosu-Salcedo. Il vincitore verrà decretato dai voti sui canali social della Lega di B. Con Mancosu che, comunque vada, ha già vinto per i tifosi del Cagliari. (al.m.)

