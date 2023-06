Mancosu, il Cagliari nel cuore. E per sempre 

Già il gol all’esordio contro il Cittadella è stato una segno del destino, come la chiamata di Giulini proprio mentre stava andando a firmare per il Brescia di Cellino. Il ritorno al Cagliari di Marco Mancosu dalla porta principale dopo tredici anni sarebbe stato speciale comunque fosse andato a finire il campionato, la promozione lo ha reso eterno. «Non ci posso credere. Non potete capire cosa sto provando io in questo momento, forse nessuno può capirlo», ripeteva con le lacrime agli occhi e la voce affannata mentre il giornalista di Sky provava a strappargli un’emozione appena finita Bari-Cagliari.

Dedicato agli emigrati

Tante volte si è avvolto e protetto con la bandiera dei 4 mori per festeggiare un successo e dare un senso alla distanza dalla sua terra. Come tanti emigrati sardi che oggi rappresenta con la maglia del Cagliari e ai quali ha voluto dedicare la vittoria con un post commovente su Instagram. La stessa bandiera che mostrava orgoglioso ai 58mila del San Nicola. «So cosa vuol dire prendere e lasciare la Sardegna col cuore spezzato per cercare di dare un futuro alla propria famiglia. So cosa vuol dire star lontano da casa e avere la rabbia addosso. Conosco bene poi la sensazione quando l’aereo o la nave sta per ripartire». Stavolta il destino gli ha regalato un viaggio di sola andata. Una favola a lieto fine. Ma il bello - magari - deve ancora venire.

Il rossoblù sulla pelle

Trentaquattro anni non sono pochi, il 22 agosto saranno addirittura trentacinque. Mancosu, però, ha imparato a gestire la sua carta d’identità e gli acciacchi che lo hanno tormentato anche nella stagione appena conclusa, tra ottobre e gennaio. Ha vinto battaglie ben peggiori nella vita. Il talento poi non ha età e tante volte ha acceso la luce nel buio pesto alla Unipol Domus, anche quando era al 30-40 per cento. Il Cagliari nel cuore. Il Cagliari nel destino. Il Cagliari sulla pelle. Ha svolto tutto il percorso nelle giovanili rossoblù sino alla prima squadra. Ha dovuto poi lasciare l’Isola per costruirsi un percorso alternativo, ha mangiato la polvere della periferia prima di prendersi la scena e diventare il capitano del Lecce. Più di una volta è stato a un passo dal ritorno. «Forse i tempi non erano ancora maturi», ha spiegato lui stesso quando si è presentato alla sua gente lo scorso luglio con gli occhi gonfi di felicità e un sorriso grande così. Visto come è andata, ne è valsa la pena aspettare.

Il gol al Perugia

L’anima della squadra, qualità sopraffina. Ha trasformato anche i palloni più sporchi e inutili in situazioni favorevoli. Dopo la rete al Cittadella al debutto sotto la Curva Nord (neanche in sogno era stato così bello) ne sono arrivate altre quattro, contro Venezia, Ascoli, Reggina e, soprattutto, Perugia con un tiro chirurgico da metà campo, indubbiamente il gol più bello di tutto il campionato insieme a quello realizzato da Verre del Palermo contro il Frosinone, simile per dinamica. Pesano anche i sei assist, su tutti quello per Lapadula nell’andata della finale col Bari. Un lusso tra i cadetti, ma paradossalmente la Serie A esalta le sue qualità. L’ultima volta che c’è stato, con il Lecce, è andato a segno addirittura quattordici volte. Tra le sue vittime anche l’Inter, la Juventus, il Napoli (sia all’andata che al ritorno) e il Milan. Dov’eravamo rimasti, insomma?

La nuova sfida

Profeta in patria, dopo il Cagliari si è ripreso il grande palcoscenico e vuole continuare a lasciare il segno, a prescindere dal minutaggio. Ha un altro anno di contratto, ma l’intenzione sua e della società è quella di allungarlo. Il tempo va veloce, Mancosu prova a stargli dietro sin quando il fisico glielo consente e spera di chiudere la carriera in rossoblù, il più tardi possibile. Il Cagliari nel cuore. Il Cagliari nel destino. Il Cagliari sulla pelle. Il Cagliari per sempre.

