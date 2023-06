Mancosu: gioia indescrivibile. Deiola: lo sapevo 

La gioia esplode al 97', quando Guida fischia la fine e manda il Cagliari in Serie A. Festeggiano anche i giocatori in campo. A partire dal cagliaritano doc Marco Mancosu, entrato nel finale e che corre per il campo con la bandiera dei quattro mori sulle spalle: «È tutto assurdo, impensabile vincere così. Siamo un gruppo magnifico, sono troppo felice. È una gioia indescrivibile». Irrefrenabile anche la gioia dell'altro sardo, Alessandro Deiola, sceso in campo con la fascia da capitano al braccio: «Era destino dovesse andare così. Ancora non mi rendo conto di cosa stia succedendo. Abbiamo reso orgogliosa la nostra terra».

Il bomber

Non ha segnato ieri, ma Gianluca Lapadula è uno degli eroi della promozione. Per lui anche i complimenti della Federcalcio peruviana, che ora lo aspetta per le due amichevoli con Corea e Giappone. «Un momento indescrivibile. Ce lo siamo meritato con un bellissimo girone di ritorno, è un sogno che si realizza. Il mister? Una persona che conoscono in tutto il mondo, il suo merito più grande è averci fatto diventare una famiglia». Felice anche Radunovic, che conquista la Serie A centrando il sedicesimo clean sheet stagionale: «La vittoria più bella davanti a 60.000 persone. Ranieri? Una leggenda. In questi playoff abbiamo sempre dimostrato di volere la Serie A». (al.m.)

