Mancosu e Lapadula ancora a parte 

Il ritorno in gruppo di Desogus è uno spiraglio di luce nel fitto grigiore che si affaccia da qualche settimana ormai sull’infermeria del “Crai Sport Center” di Assemini dove il Cagliari sta preparando la sfida di domenica con il Bologna di Thiago Motta. Il giovane attaccante di Gergei deve chiaramente ritrovare uno stato di forma ottimale dopo il nuovo infortunio, tra l’altro non ha mai giocato una partita ufficiale dall’inizio della stagione. Nell’emergenza attacco, il suo ritorno è comunque una buona notizia e non è esclusa una sua convocazione.

Il punto

Attacco ridotto all’osso, appunto. Agli infortuni di Shomurodov e Lapadula si è aggiunto quello di Oristanio. E per un mesetto circa non ci sarà nemmeno Luvumbo, impegnato con l’Angola in Coppa d’Africa. Il primo a rientrare potrebbe essere l’italo-peruviano, che ha rimediato una frattura a due costole nel match con l’Empoli. Dopo qualche giorno di riposo assoluto, sta svolgendo un leggero lavoro personalizzato, nella migliore delle ipotesi sarà a disposizione per il match del 21 a Frosinone. Anche Mancosu continua ad allenarsi da solo per gestire senza forzature il solito fastidio al ginocchio. Per tutti la preparazione riprenderà oggi con una seduta mattutina. Domani, invece, è in programma la rifinitura.

