Mancosu, è iniziato il conto alla rovescia 

Inviato

Saint-Vincent. Il conto alla rovescia è iniziato per Mancosu, dimesso ieri dopo l’intervento in artroscopia diagnostica al ginocchio destro. Il fantasista cagliaritano ha lasciato ieri Villa Stuart ed è tornato in Sardegna dove dovrà osservare qualche giorno di riposo assoluto prima di iniziare la fase riabilitativa che svolgerà interamente ad Asseminello. Dovrebbe tornare in campo tra sei settimane al massimo. Dovrà, invece, attendere un mesetto circa prima di poter togliere il tutore alla caviglia operata, quella destra, Lapadula. Soltanto a quel punto, l’attaccante italo-peruviano potrà rimettersi gradualmente in moto insieme al suo preparatore atletico di fiducia.

L’attesa

In settimana verrà deciso quando e dove Rog si dovrà operare dopo la rottura del crociato al ginocchio sinistro. Lo sfortunato centrocampista rossoblù (aveva avuto già due volte stesso infortunio all’altro ginocchio) si trova in questo momento in Croazia e attende il via libera per imbarcarsi sul primo volo per l’Italia e iniziare il nuovo percorso.

