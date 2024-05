Mancosu e il suo futuro: stop o riparte dall’estero? 

Insieme avevano fatto il loro esordio in Serie A con la maglia del Cagliari, il 27 maggio 2007 ad Ascoli, e insieme potrebbero aver giocato la loro ultima partita in carriera o in rossoblù. Sardi e amici, Simone Aresti e Marco Mancosu sono stati tempestati dalle emozioni quando, nel finale della gara con la Fiorentina, sono entrati in campo. Per il portiere, che a 38 anni potrebbe anche decidere di appendere i guanti al chiodo, l'esordio stagionale e un ritorno in campo nel massimo campionato a diciassette anni da quella prima volta. Per il centrocampista, invece, l'uscita da un tunnel.

Finalmente Marco

Sognava un anno da protagonista, ma il suo 2023-24 si è trasformato, fin dal primo giorno di ritiro, in un calvario. Colpa di un ginocchio che già lo aveva tormentato l'anno precedente tra i cadetti, senza impedirgli però di fare la differenza, con 23 presenze e 5 gol, compreso quel gioiello di Perugia, con la palla messa in fondo al sacco da centrocampo. Riconquista la A con il “suo” Cagliari: l'ultima volta con i rossoblù nel massimo campionato risaliva al 2009, quando era ancora un ragazzino e aveva tutta la carriera davanti. E invece questa Serie A l'ha vissuta da spettatore: acciacchi, fastidi, un primo intervento di pulizia che non ha risolto il problema del ginocchio e, dopo mesi di sofferenza con appena cinque presenze, senza mai incidere, un nuovo intervento chirurgico e il lungo stop. Ranieri lo ha aspettato e, contro la Fiorentina, nella serata dei saluti, gli ha regalato la passerella finale. «La sensazione più bella del mondo», più un sospiro di sollievo che un post quello del numero 5 rossoblù su Instagram.

Futuro

Ora Mancosu deve decidere il suo futuro. Il 30 giugno scadrà il contratto col Cagliari e, a 35 anni (36 ad agosto), è difficile ci possa essere un nuovo accordo. E l'ex capitano del Lecce potrebbe decidere di finire la sua carriera nella squadra del cuore, chiudendo quel cerchio aperto nel 2007. O provare un'ultima esperienza, magari all'estero. (al.m.)

